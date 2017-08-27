Özel okul zammı enflasyonla yarışıyor

Türkiye’nin lider vakıf üniversitelerinde zamlar yüzde 10’nun üzerine çıkarken, burssuz öğrenim ücretleri 75 bin TL’yi buldu. Temmuz 2017 enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 9.79 olarak açıklanmıştı. Birçok vakıf üniversitesi zamlarda enflasyon oranını geride bıraktı. Bazı vakıf üniversitelerinde yıllık artış yüzde 17’yi buldu.



Anaokulu, ilk, orta ve lise düzeyinde özel okullara bu yıl ortalama yüzde 10 oranında zam yapıldı. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal’dan alınan bilgiye göre anaokullarında ücretler geçen yıl 7 bin TL’den başlıyor ve 30 bin TL’ye kadar çıkıyordu. Ortalama ise 12 bin TL’ydi. Bu sene anaokulları 9 bin ile 35 bin TL arasında ücretler talep ediyor.



İlkokullarda yıllık öğretim ücretleri geçen dönem 10 ile 40 bin TL arasındayken, 2017-2018’de anaokullarına benzer bir artış yaşandı. Bu düzeyde ortalama ücretse 14 bin TL’yi buldu.

Ortaokulda yaklaşık 2 bin TL zam yapıldı. Yeni öğrenim ücreti en düşük 11 bin TL olurken, ortalama da 14 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseldi. Özel liselerde ücretler geçen yıl 10 bin ile 50 bin TL arasındayken ortalama 15 bin TL’ydi. 2017-2018 eğitim yılında 11 binden 60 bin TL’ye kadar okul bulmak mümkün. Bu düzeyde ortalama ücret ise 16 bin TL civarında.



REKABET ARTACAK

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal şunları söyledi: “Bu sene teşvikler, dershanelerin dönüşümü, velilerin talebi gibi nedenlerle özel okul sayısı arttı. Eylül ayında 1500 yeni özel okul açılmış olacak. 8 bin olan özel okul sayısı 9 bin 500’leri bulacak. Artış yüzde 9’u geçecek. Öğrenci sayısı ise 1 milyon 200 binden 1 milyon 400 binlere çıkacak. Özel okullardaki bu artış velilere yarayacak. Çünkü rekabet artacak, ücretlerdeki zam oranı maksimum seviyeyi bulamayacak.”



MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin de “Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerine ne kadar zam yapacağıyla ilgili bir sınır bulunmuyor. Vakıf üniversitelerinin enflasyon oranlarına göre arttırımlara gitmesi öğrenci ve aileleri için daha makul” diye konuştu.