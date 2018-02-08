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    Özel okul teşviklerinde ikinci taksit ödendi

    AA
    08.02.2018 - 17:04 | Son Güncelleme:

    MEB, eğitim öğretimde devlet desteği kapsamında verilen teşvikin ikinci taksiti olan toplam 497 milyon 470 bin 560 lira, okullara ödenmek üzere il ve ilçe saymanlıklarına gönderdi.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, eğitim öğretimde devlet desteği kapsamında verilen eğitim ve öğretim desteğinin yüzde 35'lik ikinci taksiti olan 421 milyon 646 bin 897 lira, okullara ödenmek üzere il ve ilçe saymanlıklarına aktarıldı.

    Ayrıca, özel mesleki ve teknik eğitim okulunda okuyan 39 bin 283 öğrenci adına ise 75 milyon 823 bin 663 lira olmak üzere, toplam 497 milyon 470 bin 560 lira ödenek gönderildi.

    Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nce, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel liselerde okuyan öğrenciler için bu yıl yaklaşık 1 milyar 215 milyon lira ödeme yapılacak.

    Özel okul teşvik ödemeleri, bu ay yapılan ikinci taksit ödemesinin ardından, 2018'in Haziran ayında üçüncü taksit ödemesiyle tamamlanacak.

    TOPLAM 3 MİLYARIN ÜZERİNDE ÖDENEK AKTARILDI
    2018 Şubat ödemeleriyle eğitim ve öğretim desteğinin başladığı 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okul teşviki için toplamda 3 milyar 706 milyon 692 bin 237 lira aktarıldı.

    Etiketler: Özel Okul , Teşvik , Milli Eğitim Bakanlığı
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