Özel okul teşviki için başvurular 10 Ağustos’ta 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Genel Müdürlüğü, ‘Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim Öğretim Desteği Uygulaması e-Kılavuzu’nu yayınladı. Buna göre, teşvikten yararlanmak isteyen öğrenci ve okulların başvuruları, 10 Ağustos-6 Eylül arasında alınacak. Öğrenciler, e-Okul, özel okullar ise MEBBİS üzerinden başvuruda bulunabilecek.

TERCİHLER 7 EYLÜL’DE

Teşvik için tercih işlemi yapabilecek öğrencilerin ilanı, 7 Eylül’de gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 7-14 Eylül arasında tercih yapacak. 15 Eylül’de yerleştirme sonuçları ilan edilecek. 15-22 Eylül’de ise, nakil ve kesin kayıt işlemleri yapılacak. 25 Eylül’de ek yerleştirme sonuçları ilanı, 25-29 Eylül’de ise bunların kayıtları olacak.

340 BİN ÖĞRENCİYE TEŞVİK

MEB bu yıl 75 bini ilk kez olmak üzere toplamda 340 bin öğrenciye eğitim öğretim desteği verileceğini açıklamıştı. Düzeye göre belirlenen teşvik miktarları ise şöyle:







