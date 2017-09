Özel okul teşvik sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman?

Özel okul teşvik sonuçları için araştırmalar başladı. Başvuru sonuçlarına göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu desteği hak edip etmediğini görecek olan vatandaşlar, duruma göre özel okul teşvik sonuçlarının akabinde tercih işlemlerine geçiş yapacak. Peki, özel okul teşvik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, süreç hakkında merak edilenler

ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 Ağustos-06 Eylül tarihleri arasında alınacak olan Özel okul teşvik başvuruları sonrasında 07 Eylül tarihinde sonuçlar duyurulacak.

Sonuçların duyurulmasının hemen ardından (07 Eylül Perşembe günü) ise özel okul tercih işlemi gerçekleşecek.

07-14 Eylül tarihlerinde alınan tercih işlemlerinin hemen ertesi gün (15 Eylül), yerleştirme sonuçları öğrencilerle paylaşılacak.

15-22 Eylül tarihinde ise nakil ve kesin kayıt işlemi gerçekleştirilecek.

EK YERLEŞTİRME 25 EYLÜL'DE

Bu tarih aralığında destekten faydalanma hakkına sahip olamayan öğrenciler ise 25 Eylül tarihinde gerçekleşecek Ek Yerleştirme Sonuçlarını bekleyecek. Bu tarihlerde destek hakkından faydalananlar, 25-29 Eylül aralığında Ek Yerleştirme kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.



Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.



Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.



Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.



Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.



Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.



Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.