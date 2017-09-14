Özel okul teşvik sonuçları açıklandı mı? MEB Kontenjan listesi!

Özel Okul teşvik sonuçları için vatandaşların meraklı bekleyişi sürüyor. Yeni eğitim öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşvik desteğini almak isteyen vatandaşlar, sonuç açıklamaları için bekleyişe geçti. İşte, özel okul teşvik sonuçları ve son gününe girilen tercihlerde merakla araştırılan MEB kontenjan bilgileri hakkında bazı bilgiler

ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel okul teşvik sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavıuza göre 14 Eylül tarihinde tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından 15 Eylül tarihinde velilerle paylaşılacak. Tercih yapmak isteyenler, bakanlığın yayımladığı kontenjjan bilgilerinden faydalanacak.

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75 BİN ÖĞRENCİ İLK DEFA DESTEK ALACAK

Millî Eğitim Bakanlığınca, her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİK ÜCRETİ NE KADAR?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak. Ayrıca 2017-2018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak.

EK YERLEŞTİRME 25 EYLÜL'DE

Bu tarih aralığında destekten faydalanma hakkına sahip olamayan öğrenciler ise 25 Eylül tarihinde gerçekleşecek Ek Yerleştirme Sonuçlarını bekleyecek. Bu tarihlerde destek hakkından faydalananlar, 25-29 Eylül aralığında Ek Yerleştirme kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.



Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.



Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.



Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.



Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.



Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.



Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.