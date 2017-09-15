Özel okul teşvik sonuçları MEB tarafından açıklandı... İşte özel okul teşvik sonuçları sorgulama sayfası

Özel okul teşvik sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Özel okullarda okumak isteyen öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığınca verilen eğitim ve öğretim desteğinin sonuçları MEB’e bağlı olan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün resmi sayfası üzerinden duyuruldu. İşte MEB Özel okul teşvik sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar!

Özel Okul Teşvik sonuçları MEB’in 2017- 2018 takviminde de bildirdiği üzere bugün açıklandı. Sonuçlar, öğrencilerin e-okul.meb.gov.tr adresine bağlı olan “Veli Bilgilendirme Sistemi” üzerinden duyuruldu. Öğrencilerin, yerleştiği özel okula nakil ve kesin kayıt işlemlerini 15-22 Eylül tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor.

ÖZEL OKUL DESTEK KILAVUZU

75 BİN ÖĞRENCİ İLK DEFA DESTEK ALACAK



Millî Eğitim Bakanlığınca, her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİK ÜCRETİ NE KADAR?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak. Ayrıca 2017-2018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak.

EK YERLEŞTİRME 25 EYLÜL'DE

Bu tarih aralığında destekten faydalanma hakkına sahip olamayan öğrenciler ise 25 Eylül tarihinde gerçekleşecek Ek Yerleştirme Sonuçlarını bekleyecek. Bu tarihlerde destek hakkından faydalananlar, 25-29 Eylül aralığında Ek Yerleştirme kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÖĞRENCİ VELİLERİNİN/ VASİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER



a) Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, eOkuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.



b) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.



c) Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.



ç) Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasi) 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve bu e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2017 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.



d) Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.



e) ) Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapabilecektir.