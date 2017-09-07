Özel okul teşvik sonuçları belli oldu.. 75 bin öğrenci destek alacak.. İşte teşvik sonuçları sorgulama ekranı

Özel okul teşvik sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından vatandaşların erişimine açıldı. Bakanlığın yaptığı sonuç açıklama işleminin ardından tercih dönemine geçiş yapacak olan öğrenci velileri, bu konuyla ilgili detayları sorguladı. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı özel okul teşvik sonuçları ve tercihler hakkında detayı bilgiler

Teşvikten yararlanmak isteyen öğrencilerin e-Okul, özel okulların ise MEBBİS üzerinden yaptıkları başvuru süresi dün sona erdi. Eğitim ve öğretim desteğine müracaat eden okullar ve illerin destek kontenjanları ile tercih işlemi yapabilecek öğrenci listesi, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan edildi. Tercih işlemi yapmaya hak kazanan öğrenciler tercihlerini, bu günden itibaren 14 Eylül´e kadar tamamlayacak.





ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Teşvikten yararlanma hakkı kazanan öğrencilerin 15 tercih hakkı bulunuyor. Bakanlık yetkilileri, velileri okul ücretleri ve diğer şartlar hakkında bilgilenmeleri konusunda uyardı.



Teşvik aldığı kesinleşen öğrenci listesi 15 Eylül´de açıklanacak. Teşvik almaya hak kazanan öğrencilerin 22 Eylül´e kadar kayıt hakkı kazandığı okula kayıt yaptırmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde kaydını yaptırmayan öğrenciler ise destekten yararlanamayacak.



Okulların boş kalan kontenjanları için yeniden tercih alınmayacak ancak öğrencilerin önceki tercihleri doğrultusunda ek yerleştirmeler yapılacak. Teşvik başvuru süreci 29 Eylül´de tamamlanmış olacak.



2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği kapsamında tercih yapılabilecek özel okulların listesine "https://ookgm.meb.gov.tr/" internet adresinden erişilebilecek.

75 BİN ÖĞRENCİ İLK DEFA DESTEK ALACAK

Millî Eğitim Bakanlığınca, her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak.

ÖZEL OKUL TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Özel okul tercihleri, 7-14 Eylül tarihleri arasında bakanlığın belirlediği usül iler gerçekleştirilecek. Özel okul desteği almaya hak kazanan veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı listeden okul tercihlerini değerlendirecek.

Yerleştirme sonuçları 15 Eylül'de ilan edilecek. Öğrencilerin, yerleştiği özel okula nakil ve kesin kayıt işlemlerini 15-22 Eylül tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor. Boş kalan kontenjanlar için ise aynı tercihler üzerinden 25 Eylül'de ek yerleştirme işlemi yapılacak ve ek yerleştirme kayıt işlemleri 25-29 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖZEL OKUL TERCİH LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL OKUL TEŞVİK ÜCRETİ NE KADAR?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak. Ayrıca 2017-2018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak.