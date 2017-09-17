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    Özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

    Hürriyet Haber
    17.09.2017 - 10:34 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 10:34

    Özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları için velilerin beklentisi devam ediyor. Özel okul telvik sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci bir şans amacıyla ek yerleştirme sonuçlarına kilitlenen veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sonuçları ne zaman açıklayacağını merak ediyor. İşte, merakla araştırılan özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları hakkında bazı detaylar

    Özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları, evlatlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın vereceği destekle özel okullarda okutmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, özel okul teşvik yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    ÖZEL OKUL TEŞVİK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Özel okul ek yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına aşağıda yer alan esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır. Özel okul ek yerleştirme sonuçları 25 Eylül tarihinde açıklanacak, kayıt işlemleri ise 25-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    Yerleştirme hususunda bahsi geçen esaslar şu şekilde sıralanmaktadır;

    Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

    Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.

    Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

    Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

    Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.

    Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

     

    Etiketler: özel okul ek yerleştirme , teşvik ek yerleştirme , teşvik ek yerleştirme sonuçları
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