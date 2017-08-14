Özel okul teşvik başvurusu nasıl yapılır? Özel okul teşvik ücreti ne kadar?

Özel okul teşvik başvuruları için süreç. Başvurular 10 Ağustos – 6 Eylül arasında alınacak, teşvik almaya hak kazanan öğrenciler 7 Eylül’de ilan edilecek.Özel okul için teşvik başvurusu yapmak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü sitesinde ilan edilen kılavuz aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvuru işlemleri için işlemler E-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİK ÜCRETİ NE KADAR?



Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak. Ayrıca 2017-2018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak.



2017-2018 ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ



5 Eylül - Tercih işlemli yapmaya hak kazanan öğrencilerin ilanı

6-19 Eylül - Tercih işlemleri

20 Eylül - Yerleştirme sonuçlarının ilanı

21-26 Eylül - Nakil ve kesin kayıt işlemleri

27 Eylül - Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı

27-30 Eylül - Ek yerleştirme kayıt işlemleri

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURU KILAVIZI