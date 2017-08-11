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    Özel okul teşvik başvurusu için son gün ne zaman? Özel okul teşvik başvuru kılavuzu

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 11:49Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 11:49

    Özel okul teşvik başvuruları 10 Ağustos Perşembe günü başladı. Devlet tarafından özel okul öğrencilerine 2017-2018 öğretim yılı için verilecek öğrenim desteği için başvurular online sistem üzerinden gerçekleşiyor. Peki Özel okul teşvik başvurusu için son gün ne zaman? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor?

    Özel okul teşvik başvuruları için süreç. Başvurular 10 Ağustos – 6 Eylül arasında alınacak, teşvik almaya hak kazanan öğrenciler 7 Eylül’de ilan edilecek.Özel okul için teşvik başvurusu yapmak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü sitesinde ilan edilen kılavuz aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvuru işlemleri için işlemler E-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

    ÖZEL OKUL TEŞVİK ÜCRETİ NE KADAR?

    Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak. Ayrıca 2017-2018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak.

    2017-2018 ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

    5 Eylül - Tercih işlemli yapmaya hak kazanan öğrencilerin ilanı
    6-19 Eylül - Tercih işlemleri
    20 Eylül - Yerleştirme sonuçlarının ilanı
    21-26 Eylül - Nakil ve kesin kayıt işlemleri
    27 Eylül - Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı
    27-30 Eylül - Ek yerleştirme kayıt işlemleri

     ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURU KILAVIZI

     

    Etiketler: özel okul teşvik , özel okul teşvik başvuru , özel okul başvuru
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