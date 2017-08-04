Özel okul teşvik başvuruları haftaya başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, NTV’de özel okul teşvikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Teşvik başvurularının özel okullardan yapılması gibi bir zorunluluk olmadığını dile getiren genel müdür, belirlenen 75 bin kontenjanın illerin gelişmişlik düzeyi ve özel okul sayılarına göre verileceğini belirtti. Şamlıoğlu ayrıca etüt eğitim merkezlerinin dönüşümlerini tamamladığını, belediyeler tarafından sosyal etkinlik merkezlerinin kurabileceğini söyledi. Kemal Şamlıoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

AİLENİN GELİR DURUMU YÜZDE 30 ETKİLİ OLACAK

Teşviklerle ilgili detayların belirlendiği kılavuz pazartesi açıklanacak. Okullar ve veliler teşvik için başvuru yapacak. Her öğrenci için 1000 puan üzerinden puan oluşturulacak. Ailenin gelir durumunun yüzde 30’luk bir etkisi olacak. Öğrencinin akademik, sosyal başarısı, kardeş sayısı, şehit veya gazi yakını olması, engel durumu gibi etkenler de puanın belirlenmesinde etkili. Puan üstünlüğüne ve okullara verilen kontenjana göre yerleştirilecekler. Takvimde belirlenen tarihe kadar başvuru yapmaları gerekecek. Öğrencilere tavsiyemiz mutlaka gitmek istedikleri okulları tercih etsinler. Geçen yıl yüzde 97’sinin ilk tercihine yerleştiğini gördük. Bu bizi mutlu ediyor. Başvuru mutlaka özel okuldan yapılacak diye bir şart yok. Öğrenci bir devlet okulunda da teşvik başvurusunda bulunabilir. 75 bin kontenjanı illerin gelişmişlik düzeylerine, özel okul sayılarına göre yayınlayacağız.

ETÜT MERKEZLERİ ARTIK YOK

Etüt eğitim merkezleri, 1-29 Temmuz arasında dönüşümlerini tamamladı. 1.235 etüt eğitim merkezi bir özel eğitim kurumuna dönüştürüldü. 366’sı kendi isteğiyle kapandı. Hiçbir dönüşüm yapmayanlarsa resen kapatıldı.

2019’DA TEMEL LİSELER DÖNÜŞMÜŞ OLACAK

Temel liseler faaliyetlerine devam ediyor. 1.250’den 1000’e kadar düştü. 2019 yılı itibariyle temel liseleri, özel okullara dönüşümlerini tamamlayacak. Bu kurumların dönüşümleri özel eğitim kurumları kanun ve mevzuatlara göre yapılıyor.

BELEDİYELER SOSYAL ETKİNLİK MERKEZLERİ AÇABİLECEK

2017’de etüt eğitim merkezleri yönetmelikten çıkarılırken bunların yerine sosyal etkinlik merkezleri geldi. Bu kurumlar il müdürlükleri, belediyeleriyle yapılacak işbirliği ve MEB’in onayıyla faaliyetlerini sürdürebilecek. Burada kültürel ve sosyal faaliyetler yapılacak. Ayrıca belediyeler ilk ve ortaöğretim düzeyi için kurs açabilecek. Tüm bu kurumların takibi bakanlık tarafından yapılacak.

OSB’LERDE DESTEKLENECEK ALAN SAYISI ARTTI

Bakanlığın, 2012-2013 öğretim yılından bu yana OSB içinde, 2016-2017 öğretim yılından itibaren ise bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere de eğitim ve öğretim desteği verdiğini ifade eden Şamlıoğlu, şu ana kadar bu okullara 260 bin 606 lira 499 kuruş ödeme yapıldığını belirtti. Şamlıoğlu, şunları söyledi:

"Mart ayında Bakanlığımız ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında organize sanayi bölgelerinde özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri kurulmasına ilişkin bir protokol imzalandı. Bu protokol ile OSB'lerin içerisinde yer alan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ve bu liselere devam eden öğrencilerin sayılarının artırılması ve yaklaşık 300 OSB içinde, en az 300 özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurulması hedefleniyor."

Verilen desteği, mesleki eğitimi geliştirme ve niteliğini daha da artırma düşüncesiyle OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerine de taşıdıklarını dile getiren Şamlıoğlu, bu okulları da bu öğretim yılının başında eğitim ve öğretim desteği kapsamına aldıklarını belirtti.

Şamlıoğlu, OSB içinde açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarına verilen eğitim ve öğretim desteğinin başladığı 2012-2013 öğretim yılında 1.130 öğrenciye, 2013-2014 öğretim yılında 4 bin 165 öğrenciye, 2014-2015 öğretim yılında 9 bin 576 öğrenciye, 2015-2016 öğretim yılında 16 bin 364 öğrenciye, 2016-2017 öğretim yılında 20 bin 905 öğrenciye ve yine 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk defa olmak üzere OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında okuyan 1.125 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verdiklerini anlattı.

Tebliğe göre, OSB içinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde geçen yıl 15 alana destek verildiğine işaret eden Şamlıoğlu, bu yıl ise 20 alanda destek verileceğini, OSB dışında açılan liselerde mevcut 26 alana 9 alanın daha eklendiğini söyledi.