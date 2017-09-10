Özel okul tercihleri ne zaman? Özel okul tercih listesi

Eğitim ve öğretim desteğine müracaat eden okullar ve illerin destek kontenjanları ile tercih işlemi yapabilecek öğrenci listesi, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasında ilan edildi. Tercih işlemi yapmaya hak kazanan öğrencilerin tercihleri 7 Eylül itibariyle alınmaya başlandı. Peki Özel okul tercihleri için son gün ne zaman?



Teşvikten yararlanma hakkı kazanan öğrencilerin tercihlerini 14 Eylül’e kadar gerçekleştirmesi gerekiyor. Yerleştirme sonuçları 15 Eylül'de ilan edilecek. Öğrencilerin, yerleştiği özel okula nakil ve kesin kayıt işlemlerini 15-22 Eylül tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor. Boş kalan kontenjanlar için ise aynı tercihler üzerinden 25 Eylül'de ek yerleştirme işlemi yapılacak ve ek yerleştirme kayıt işlemleri 25-29 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖZEL OKUL TERCİH LİSTESİ



EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?



Okulların boş kalan kontenjanları için yeniden tercih alınmayacak ancak öğrencilerin önceki tercihleri doğrultusunda ek yerleştirmeler yapılacak. Teşvik başvuru süreci 29 Eylül'de tamamlanmış olacak.

2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği kapsamında tercih yapılabilecek özel okulların listesine "https://ookgm.meb.gov.tr/" internet adresinden erişilebilecek.



75 BİN ÖĞRENCİ İLK DEFA DESTEK ALACAK

Milli Eğitim Bakanlığınca, her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak.