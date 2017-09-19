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    Hürriyet >Eğitim>Özel okul sahipleri TEOG’un kaldırılmasından memnun

    Özel okul sahipleri TEOG’un kaldırılmasından memnun

    AA-DHA
    19.09.2017 - 16:09 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 17:16

    TÖDER Başkanı İbrahim Taşel ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, TEOG’un kaldırılmasını doğru bulduklarını belirttiler. Taşel, yeni sistem için katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirtirken, Enver Yücel ise il ve ilçelerde ölçme, değerlendirme merkezlerinin kurulması gerektiğini söyledi.

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın, TEOG’un kaldırıldığını açıkladı. Özel okul sahipleri de kurulacak yeni sistem için katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirtti. TEOG’un kaldırılmasını doğru bulduklarını söyleyen özel sahiplerinin görüşleri şöyle:

    ÖLÇME, DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ KURULMALI
    Enver Yücel (Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı):     TEOG sınavlarının öğrenci üzerinde baskı yaptığını görüyoruz. Eğitim öğretim sadece sınava endeksli olamaz. Eğitim önemlidir. Öğrenciler, liseye girişte farklı modellerde bunu yapabilirler. Sadece sınava endeksli bir eğitim, öğrencilere en yararlı olabilecek modelleri yapamıyoruz. Eğitim sistemini zedeliyoruz. Her şeyden önce sınavın içeriğine bakmak lazım. Basit bir sınav, sıralama yapılıyor. Sınava girmek zorunluluğu var. Belli illerde bazı liselere girebilmek için öğrenciler sınava tabi tutuluyor. Bu yanlışın kaldırılmasını uygun buluyorum. Bizde TEOG’la öğrenci alıyoruz. Elimizde başka kıstas yok. Bunun öğrenciyi iyi seçmediğini görüyoruz.TEOG birincisi olmuş geçen seneki soruları bir yıl sonra soruyorsan yapamıyor. Bu senede TEOG’da 17 bin birinci var. Keşke öteden beri çalışılsaydı. Bütünü toplumun kesitleri tarafından tartışılıp karar alınsaydı. Aceleye gelip kaldırılıyor ama çok da önemli bir şey olduğu kanaatinde değilim. Bizim de öğrenci alış metot ve yöntemlerimiz var. Sadece TEOG sonuçlarına göre alamadık. Öğrencilerimizin 4 yıl içerisinde yaptıkları okul notlarına yaptıkları projelere baktık. Bunları dosya olarak bize sundular.İllerde de, ilçelerde de, ölçme değerlendirme merkezleri kurulmalı. Yerleştirmelerle ilgili okullarda güçlü bir rehberlik yapılmalı. Ayrıca izleme merkezleri kurulmalı. Öğrenciler buna göre yerleştirilmeli.

    BELİRSİZLİĞE YOL AÇMAYAN BİR SİSTEM OLUŞTURULMALI
    İbrahim Taşel (Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı): TEOG sisteminde ciddi ve kalıcı değişiklikler yapılmasını doğru buluyoruz. Önemli olan çocukların en sağlıklı biçimde ortaokuldan liseye geçmelerini sağlamak. Bu geçiş, çocuklarımızı strese sokmamalı aileleri de rahatsız edici boyutlara varmamalı. Bunların geçişlerinde hakkaniyetle ve objektif kriterlerle bir seçim yapılmalı. TÖDER olarak bu çalışmalara katkı vermeye hazırız. Liselere geçişte güvenli ve berlirsizliğe yol açmayan bir sistem oluşturmak esas. Özel okullarda ve daha çok tercih edilen bazı resmi okullarda bizzat bu okul türlerinin oluşturacağı organizasyonlar tarafından MEB kontrolünde seçmeler yapılabilir ama bunların çocuklarımıza bir sınav kaygısı yaşatmayacak, gerginlik oluşturmayacak düzeyde hazırlanması önemli. Zannediyorum ki faydalı, doğru bir karar çıkacak. Öyle bir sistem kurulmalı ki çok sık periyotlarla değişmemeli diye düşünüyoruz. Özel öğretim kurumları olarak bu konudaki düşüncelerimizi Bakanlığa aktarmaya hazırız.

    Etiketler: TÖDER , TEOG , MEB , ibrahim taşel
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