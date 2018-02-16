‘Özel’ öğrencilere ‘gölge’ öğretmen

Kaymakamlığın hayata geçirdiği ‘gölge öğretmen’ projesiyle tespit edilen eğitilebilir engelli çocuklar, eve kapanmaktan kurtarılıp eğitimle hayata kazandırılıyor.

Evlerinden rehber eşliğinde servisle alınıp okulda öğretmene teslim edilen öğrenciler, adeta gölgesi haline gelen öğretmenleriyle sınıfa girip birlikte ders dinliyor, birlikte ders çalışıp, diğer öğrencilere göre eksiklerini kapatıyor.

Gölge öğretmenleriyle resim yapan, müzik dersine katılan, beden eğitim dersinde birlikte oyun oynayan çocuklar, böylece arkadaşlarıyla birlikte eğitim görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, öncelikle yaptıkları alan çalışmalarında özellikle eğitim çağındaki engelli çocukların eğitime ulaşmasında sorunlar yaşadığını tespit ettiklerini anlattı.

Ekonomik sorunlar, ulaşım sıkıntısı, ailenin tutumu ve çekingenlik gibi sebeplerin engelli çocukları eğitimden koparabildiğini gördüklerini belirten Altınpınar, "Bunun üzerine bir proje geliştirdik, bunun adına da 'gölge öğretmenlik' dedik. Gölge öğretmenlikle, çocuğun bir rehber eşliğinde sınıfa getirilmesi, sınıfta da yine bir rehber öğretmenin onun gölgesi gibi okuldaki ve sınıftaki aktivitelerin yerine getirilmesi amacıyla ona yardımcı olmasını kast ettik. Onu gölgesi gibi takip edecek, onun diğer arkadaşlarıyla, öğretmeniyle iletişime yardımcı olacak. Öğretmenin verdiği ödev ve görevleri yapmasında yardımcı olacak. Sonra götürecek servisine teslim edecek. Yine servisteki rehber marifetiyle evine teslim edilecek" dedi.

Mustafa Altınpınar, bu sayede eğitilebilir engelli çocukların okula ulaşabilirliğinin sağlanması ve aynı zamanda engelli olmayan çocukların da engelli olmanın son derece doğal bir şey olduğunu anlamalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Proje kapsamında gölge öğretmen olarak görev yapan Esra Uslu ise engelli çocukların birçoğunun kaynaştırma eğitimine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu görevde gölge öğretmenlere büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarla beraber derslere giriyoruz. Okul, sınıf ortamlarında çocuğu takip ediyoruz. Çocuğa yanlış yaptığı hareketleri söylüyoruz. Çocukların soyutlanmaması için onlara yardım ediyoruz" diye konuştu.

Gölge öğretmenlerden Ebru Soylu da sabah servisle evinden alınan Hüsnü Efe isimli çocuğa refakat ettiğini, yaklaşık 6 saat birlikte olduklarını, bunun 1 saatinde kaynaştırma eğitimi kapsamında diğer öğrencilerle resim, müzik ve beden eğitimi derslerine girdiklerini anlattı.

Hüsnü Efe'nin diğer arkadaşlarıyla aynı sınıfta bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyen Soylu, "Buraya koşa koşa geliyor. Sınıflara geldiğimizde kendi arkadaşlarıyla aynı ortamda bulunuyor, onlarla kaynaşıyor. Sınıftaki diğer öğrencilere de Efe'yi tanımaları, Efe'ye yabancı bir insanmış gibi değil de daha çok kendi arkadaşları olarak davranmalarını kazandırıyoruz. Hem Efe hem de akranları açısından çok güzel bir etkinlik oluyor" dedi.

Sınıf öğretmeni Gül Durgun, öğrencilerin resim, müzik ve beden eğitimi gibi derslerle kaynaştırma eğitimine dahil edildiğini, engelli çocukların arkadaşlarıyla birlikte hareket ederek sosyalleştiğini anlattı.

Eğitilebilir engelli çocuk annesi Selcan Bulut ise "Çocuğum bu yıla kadar hiç bu kadar ilerlememişti. Engelliler için yapılan bu proje, özellikle gölge öğretmen daha iyi oldu. Çocuklarımızı daha güvenli ellere bırakıyoruz. Sabah çocuğu servisle alıyorlar. Burada gölge öğretmen ilgileniyor. İlgi çok fazla, biz de çok memnunuz" diye konuştu.