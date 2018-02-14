‘Özel öğrenciler’ için sanat eğitimi

İstanbul Modern’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un tüm ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim okullarındaki öğrencilerin müze ortamında sanatla buluşmasını amaçlayan proje protokolü İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Modern arasında imzalandı.

7-16 yaş arası görme, işitme ve zihinsel engelli öğrencilerin İstanbul Modern’de sanat eğitim programlarına katılmasını hedefleyen projeyle 1.000 çocuk ve genç sanatla buluşacak.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve İstanbul Modern Müze Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu’nun imzaladığı Özel Eğitim Proje Uygulama Protokolü, görme engelli öğrenciler için ‘Dokunduğum Renk’, zihinsel engelli öğrenciler için ‘Buluşma’, işitme engelli öğrenciler için de ‘Sanatın Sözleri’ başlıklı eğitim programlarını kapsıyor.

2018’de yaklaşık 1.000 engelli öğrenci, İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde sergilenen sanat çalışmalarını görerek, dokunarak ve hissederek bu çalışmaları yapan sanatçıların yaşamları hakkında bilgi edinecek.

Öğrenciler, renk, doku, çizgi gibi temel sanat öğelerini tanıyarak ve bu öğeleri sözel ve görsel iletişimlerinde kullanabilecek. Sanat çalışmaları gerçekleştirerek psikomotor becerilerini de artıracak olan öğrenciler, okulda öğrendikleri kavramları sanat uygulamalarıyla somutlaştırarak pekiştirebilecek.

"ÖZEL EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLARIMIZ MÜZE ORTAMINDA SANATLA BULUŞACAK"

Protokolün hayata geçmesinin önemine değinen İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, sanatın merkezi olan İstanbul’da özellikle özel eğitim alan engelli öğrencilerin modern bir sanat müzesindeki sanat eğitim programlarına katılmalarının onların kişisel gelişimine ve çevrelerine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Yelkenci, "Özel eğitim kurumlarımızdaki öğrencilerimizin İstanbul Modern’in onlara özel olarak geliştirdiği sanat programlarına katılımları amacıyla imzaladığımız bu protokolün önemli olduğunu düşünüyorum. Özel eğitim alan öğrencilerimizin okul dışına çıkarak bir müze ortamında sanatı yaşayıp deneyimlemelerini sağlayan bu değerli çalışmanın örnek bir çalışma olduğunu özellikle vurgulamak isterim" dedi.

"DAHA ÇOK ENGELLİ ÖĞRENCİYE ULAŞACAĞIZ"

İstanbul Modern Müze Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu ise İstanbul Modern’in ülkemizde modern ve çağdaş sanat sergileri düzenlemenin ötesinde bir sanat eğitim kurumu olarak bugüne kadar 100 binlerce çocuk ve genci sanatla buluşturduğuna dikkati çekti.

Çalıkoğlu, "Özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin zihinsel ve algısal yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı istiyoruz. Bugüne kadar engelli çocuk ve gençlere kendi olanaklarımızla ulaşıyorduk. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol aracılığıyla daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Açıklamada, İstanbul Modern'in sosyal projeleriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Dokunduğum Renk: 7-18 yaş arası görme engelli çocuklara yönelik düzenlenen Dokunduğum Renk proje etkinlikleri; uzman eşliğinde sergi gezisi, özel tasarlanan eğitim araçlarının kullanılarak sanat yapıtlarının incelenme çalışması, resim atölyesi, heykel atölyesi, müzik atölyesi, drama atölyesi, hareket atölyesi ve film gösterimlerini kapsıyor. 2010 yılından bugüne uygulanan proje, Şekerbank tarafından destekleniyor.

Buluşma: 12-18 yaş arası zihinsel engelli çocuklara yönelik düzenlenen proje etkinlikleri; uzman eşliğinde sergi gezileri, portre kavramına görsel odaklanan resim atölyesini, görsel ve işitsel eşleşmelerle yürütülen motif atölyesini ve kolaj tekniğini ele alan Karton Kent Atölyesi’ni kapsıyor. 2005’den bu yana uygulanan proje, BASF tarafından destekleniyor.

Sanatın Sözleri: 4-15 yaş arası işitme engelli çocuklara yönelik düzenlenen Sanatın Sözleri proje etkinlikleri; uzman eşliğinde sergi gezileri, masal tasarım, duvar resmi çalışmaları gibi atölye uygulamalarını içeriyor. Proje ayrıca 16 yaş ve üzeri arası işitme engelli 15 genç ile oluşturulan orkestra çalışmalarını da kapsıyor. Proje Gala Modern proje destekçilerinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor."