Özel markalı ürünler 'ucuz fiyat' imajından kurtulacak

Üretici, tedarikçi ve satın almacıların bir araya geldiği Private Label Zirvesi’ne aralarında 100’den fazla yerel ve ulusal zincir market yöneticisinin olduğu 800 kişi katıldı. Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Başkanı M. İmer Özer, “Geçen sene suyun altında pipetle nefes alıyorduk, bu sene pipet de kayboldu. Zincir market ve üreticilerin birbirine daha fazla kulak vermesi, ‘daha ucuz’ imajından kurtulması gerekiyor” dedi.

DÜNYA STANDARDINA ÜRETİM YAPIYORUZ

Crowne Plaza İstanbul Asia/Kurtköy’de gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan PLAT Başkanı M. İmer Özer, PL sektöründeki gelişmelere ve sorunlara dikkat çektiği konuşmasında, private label (özel markalı ürün) ürünlerindeki ‘ucuz’ algısının ‘kalitesiz’ anlamına gelmediğini söyledi. Özer, şöyle devam etti: “Türk Dil Kurumu’na göre ucuzun bir anlamı ‘az emekle elde edilmiş’ demek. Böyle ifade edersek değerli zincir mağazalarımıza, onları ürettirmek için gösterdikleri çabaya ve bizlere haksızlık etmiş oluruz. Bizler bugün dünya standardında ürün üretiyoruz, sürekli denetleniyoruz, ihracatımızın her geçen gün artışı da bunun göstergesi…”

Konuşmasında üretimde maliyet baskısının giderek arttığını ifade eden Özer, “Geçen sene suyun altında pipetle nefes alıyorduk, bu sene pipet de kayboldu. Zincir market ve üreticilerin birbirine daha fazla kulak vermesi, bu imajdan kurtulması gerekiyor” diye konuştu. Özer, Türkiye ekonomisi için insan gücünün kritik olduğunu kaydederek, “Neredeyse Tüm OSB’ler mavi yakalı çalışan arıyor, otomasyonla bir yere kadar ilerleyebiliriz, insan kaynağına ihtiyacımız var” dedi.

İNDİRİM MAĞAZA SAYISI YÜZDE 72 ARTTI

Zirvede Nielsen Perakende Hizmetleri Direktörü Tamer Gülsaç da Nielsen PL Sektörü Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Gülsaç, son 3 yılda indirim marketlerinin mağaza sayısının yüzde 72 artırdığını belirterek, “Alışverişin indirim marketlerine kayması ve zincir marketlerin mağaza sayılarının artırması tüketici alışveriş alışkanlığındaki değişimi gösteriyor. Haftalık alışverişin alışkanlığını yüzde 23’ten yüzde 42’ye geldiğini görüyoruz. Tüketici eskiye nazaran haftalık ve sık alışverişe önem veriyor. Öte yandan gıda fiyatlarının arttığını söyleyen tüketicinin oranı yüzde 90’a çıktı, tüketici zamlardan korunmak için büyük paketli gıdalara yöneldiğini ifade ediyor. Türk tüketicilerin PL ürünleri tercih etmesinde en önemli faktör fiyat” dedi.

PARFÜMERİ PAZARININ ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ

Araştırmaya göre perakende sektörü, 2017 yılının ilk 8 ayında sigara ve alkol dahil Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarı (FMCG) geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14’lük bir ciro büyümesi gösterdi. Bu büyümenin esas dinamiğini 400 metrekare altı süpermarketlerden ve parfümeri kanalları oluşturdu. Bu kanallarda aynı dönemde yüzde 26’lık büyüme kaydedilirken, parfümeriler yüzde 30’luk büyüme oranıyla pazar ortalamasının üstünde büyüdü. Nielsen Süpermarket Enflasyonu 2017 Ağustos sonuçlarına göre ise, FMCG enflasyonu, Nielsen ile birebir veri paylaşan süpermarketlerde yüzde 13.2 olarak gerçekleşti.

Özel markada temizlik ve kişisel bakım ürünleri açık ara önde

FMGG içinde özel markalı ürünlerin ciro payının yüzde 16.3 olarak gerçekleştiği görülüyor. Bu dönemde PL ürünleri yüzde 35 ile en çok temizlik ve kişisel bakım kategorilerinde büyüdü. PL ürünlerin alkol hariç gıda ürünleri kategorisindeki büyüme oranı ise yüzde 27 oldu.