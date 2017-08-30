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Özel markalı üründe kalite artıyor

Hurriyet.com.tr
30.08.2017 - 10:36 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 10:46

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği üyelerini ağırladı. Genel sektör değerlendirmesinin yapıldığı ve özel markalı ürün pazarının konuşulduğu toplantıda A101 CEO’su Erhan Bostan, özel markalı ürünlerin A101’in cirosunda yüzde 35, adet bazında ise yüzde 50 olduğuna dikkat çekerek, özel markalı ürünlere talepte önemli ölçüde artış gözlediklerini ifade etti.

PLAT Derneği Başkanı İmer Özer, Başkan Yardımcısı Hakan Hatipoğlu, Genel Sekreter Füsun Erkal ve Yönetim Kurulu Üyeleri Faruk Yıldız, Kamil Topak, Mehmet Özer ve Ertan Küçükkapılı’nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda PL sektörünün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda söz alan PLAT Derneği Başkanı İmer Özer, ise özel markaları ürünlere olan talebin giderek arttığını, bu noktada da tüketicilerin A marka algısını kırdıklarını ifade etti. Özel markaları ürünlerde de markalaşma başladığını belirten Özer, zincir marketlerle giderek artan iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

A101 8 BİN ŞUBEYE ULAŞACAK
Toplantıda A101’in hedefleriyle ilgili bilgi veren Bostan da “2017 yılı hedefimiz 13.3 milyar TL’ydi ancak Temmuz ayı itibarı ile yıl sonunda 14 Milyar TL’yi bulacağımızı öngörüyoruz” dedi. Şubeleşme konusunda da beklentilerinin üzerine çıktıklarını ifade eden Bostan şöyle devam etti: “Bu hafta Şemdinli mağazamızı açtık, tüm Türkiye’deyiz. Bu sene 7 bin şube hedefliyorduk ama muhtemelen 7 bin 100-7 bin 200 ile yılı kapatırız. 2018 yılı sonu hedefimiz ise 8 bin mağaza. İstanbul’da ise 1246 mağazaya ulaştık.” Personel seçiminde çeşitliliğin kendileri için çok önemli olduğunu da belirten Bostan, A101 çalışan sayısının 37 bin olduğunu ifade etti.

ÖZEL MARKALI ÜRÜNLER BİZİM İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR
Özel markalı ürünlerin (Private label- PL) kendileri için kritik önem taşıdığını da ifadede eden Bostan, “PL’de adet olarak yüzde 50, ciro olarak yüzde 35 ile iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz” dedi. Tüketiciye ürün çeşitliliği sunduklarını da belirten Bostan, “Rakiplerimizde ürün sayısı 700 iken bizde bu rakam 1.190’u buluyor” dedi. Uzun süreli sözleşmenin Türkiye şartlarında mümkün olmadığını da belirten Bostan, “Türkiye enflasyonist bir ülke. Satınalmalarda fiyat sabitlemesi yapamayız ancak endeksleme yapabiliriz” diye konuştu.

 

Etiketler: Hakan Hatipoğlu , Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği , Füsun Erkal
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