Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Özel kursa ilgi artar

    Özel kursa ilgi artar

    Önder ÖNDEŞ-Gülseven ÖZKAN
    13.11.2017 - 22:54 | Son Güncelleme:

    Yeni liseye geçiş sisteminde sınavla öğrenci alacak 600 ile 800 arasındaki okula girişte, okul puanının etkisinin kaldırılmasının planlanmasına eğitimciler, tepki gösteriyor. Uzmanlar, bu yüzden öğrencilerin gözünde okulların değer kaybedebileceğini belirtiyor. 60 soru, 90 dakikalık tek oturumlu ya da 80 soru, 120 dakikalık iki oturumlu yapılması planlanan sınavda, 6 ve 7’nci sınıf müfredatından da soru gelmesinin ise özel kursa ilgiyi artıracağını vurguluyor.

    İşte yorumlar:

    ÖĞRENCİ OKULDAN UZAKLAŞIR

    Selçuk Pehlivanoğlu (TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Genel Başkanı): Merkezi sınavda 6 ve 7’nci sınıftan soru gelirse, dershane alışkanlığı oluşmuş bir toplumda; bu tip yapılara yönelim artar. Özel kurs patlamasıyla karşılaşabiliriz. Okul başarı puanını, okul içi sıralama yapmak kaydıyla koymadığımız takdirde, öğrencilerimiz okuldan daha da uzaklaşacak. Ortaokul, çocuklarımızın gözünde değerini yitirir. Her ülkede akademik, sosyal ve sportif başarısı yüksek öğrenciler ayrıştırılarak farklı eğitime tabi tutulur. Ancak bu okullar artmamalı, sınırlandırılmalı.

    AİLE HARCAMASI ARTABİLİR

    Talha Doğan (Tonguç Akademi): 6 ve 7’nci sınıf eklenirse konu sayısı artacağı için aileler kurs ve ek derslere daha fazla yönelebilir. Öğrenciler, paniklemesin. Birkaç ay sadece 8’inci sınıfa odaklansın.

    ELEŞTİRİLER DİKKATE ALINDI

    Hatice Yılmaz (Eğitim Uzmanı): Bakanlık, özel okulların öğrencilere fazla not verdiği eleştirilerini dikkate alıyor. Eğitim bölgesi dışındaki pansiyonlu okulun seçilebilmesi iyi bir adım. Eğitim bölgelerinin ortaokulların, il genelinde okul türleri ve kontenjanları gözetilerek çevresindeki liselerle eşleştirilerek oluşturulması düşünülüyor. Bir bölgede ortaokulların öğrenci sayısı 500 ise liselerin de bu kontenjana sahip olması gerekecek. Eğitim bölgesi, öğrencilerin istediği okul türlerini tercih edebilmesi için şart.

    SINAV KALİTESİ ÖNEMLİ

    Kemal Karabulut (Çapa Fen Lisesi Müdürü): Sınavda okul puanının kullanılmaması iyi. Çünkü özel okullarda yüksek puan verilmesi gibi bir durum, adaletsizliğe yol açabilir. Ancak sınavın içeriği, kalitesi oldukça önemli hale geldi. Sınavla alacak okullar da kısa sürede açıklanırsa iyi olur.

    ÖĞRENCİ ENDİŞESİ GİDERİLDİ

    Fatih Güldal (Kabataş Erkek Lisesi Müdürü): Öğrenciler ilk açıklamalara göre memnun, endişeleri giderildi. Başarılı çocuklar farklarını tekrar ortaya koyabilecek. 

    KOLEJLER BUGÜN MEB’DE

    YENİ liseye giriş sistemi kapsamında, MEB’in düzenleyeceği merkezi sınavla öğrenci almaya karar veren özel okullar, bugün Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’le görüşecek. Özel okul temsilcilerinden oluşan beş kişilik komisyon, saat 14.00’te MEB’de olacak.

    Etiketler: gazetehaberleri , lise , lise geçiş
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri