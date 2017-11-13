Özel kursa ilgi artar

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ÖĞRENCİ OKULDAN UZAKLAŞIR

Selçuk Pehlivanoğlu (TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Genel Başkanı): Merkezi sınavda 6 ve 7’nci sınıftan soru gelirse, dershane alışkanlığı oluşmuş bir toplumda; bu tip yapılara yönelim artar. Özel kurs patlamasıyla karşılaşabiliriz. Okul başarı puanını, okul içi sıralama yapmak kaydıyla koymadığımız takdirde, öğrencilerimiz okuldan daha da uzaklaşacak. Ortaokul, çocuklarımızın gözünde değerini yitirir. Her ülkede akademik, sosyal ve sportif başarısı yüksek öğrenciler ayrıştırılarak farklı eğitime tabi tutulur. Ancak bu okullar artmamalı, sınırlandırılmalı.

AİLE HARCAMASI ARTABİLİR

Talha Doğan (Tonguç Akademi): 6 ve 7’nci sınıf eklenirse konu sayısı artacağı için aileler kurs ve ek derslere daha fazla yönelebilir. Öğrenciler, paniklemesin. Birkaç ay sadece 8’inci sınıfa odaklansın.

ELEŞTİRİLER DİKKATE ALINDI

Hatice Yılmaz (Eğitim Uzmanı): Bakanlık, özel okulların öğrencilere fazla not verdiği eleştirilerini dikkate alıyor. Eğitim bölgesi dışındaki pansiyonlu okulun seçilebilmesi iyi bir adım. Eğitim bölgelerinin ortaokulların, il genelinde okul türleri ve kontenjanları gözetilerek çevresindeki liselerle eşleştirilerek oluşturulması düşünülüyor. Bir bölgede ortaokulların öğrenci sayısı 500 ise liselerin de bu kontenjana sahip olması gerekecek. Eğitim bölgesi, öğrencilerin istediği okul türlerini tercih edebilmesi için şart.

SINAV KALİTESİ ÖNEMLİ

Kemal Karabulut (Çapa Fen Lisesi Müdürü): Sınavda okul puanının kullanılmaması iyi. Çünkü özel okullarda yüksek puan verilmesi gibi bir durum, adaletsizliğe yol açabilir. Ancak sınavın içeriği, kalitesi oldukça önemli hale geldi. Sınavla alacak okullar da kısa sürede açıklanırsa iyi olur.

ÖĞRENCİ ENDİŞESİ GİDERİLDİ

Fatih Güldal (Kabataş Erkek Lisesi Müdürü): Öğrenciler ilk açıklamalara göre memnun, endişeleri giderildi. Başarılı çocuklar farklarını tekrar ortaya koyabilecek.

KOLEJLER BUGÜN MEB’DE

YENİ liseye giriş sistemi kapsamında, MEB’in düzenleyeceği merkezi sınavla öğrenci almaya karar veren özel okullar, bugün Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’le görüşecek. Özel okul temsilcilerinden oluşan beş kişilik komisyon, saat 14.00’te MEB’de olacak.