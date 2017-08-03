Özel komisyon işbaşında

Komisyonda CHP milletvekilleri Mehmet Gökdağ, Cemal Okan Yüksel, Barış Yarkadaş ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Turan Aydoğan yer alacak. Komisyon, Berberoğlu’nun 4 Ekim’de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşması ile Anayasa Mahkemesi ve Bölge İstinaf Mahkemesi’ne yapılan başvuruları da takip edecek.

GÖREVLENDİRME YAPILDI

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan imzasının yer aldığı görevlendirme yazısında, “Yargının bağımsız ve tarafsız olması, hukuk dışında hiçbir yerden emir almaması adaletin vazgeçilmez koşuludur. Milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu milletvekilliği görevini yaparken hiçbir özel statü talep etmemiş, milletvekilliğinin tanıdığı dokunulmazlık zırhına sığınmamış, yargının bağımsız ve tarafsızlığına olan inancını korumak istemiştir” denildi. Yargılama sürecinin, mahkemenin yargılama yapmak yerine siyasal emirleri uygulamayı tercih ettiği öne sürüldü. Yazıda, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekillerinin tutuklanmalarını yanlış bulan kararlarına rağmen hüküm kesinleşmeden tutuklama kararı verilmiş olmasının, mahkemenin etki altında karar aldığının açık bir kanıtı olduğu savunuldu.



