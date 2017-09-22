Özel jet kazasına soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Havalimanı’nda önceki gün TC-KON tescilli Cessna Citation VII tipi jetin pistten çıkarak yanması ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında jetin bağlı olduğu şirket yetkilisinin emniyette ifadesine başvuruldu. Ankara’dan gelerek jet üzerinde inceleme yapan Kaza Kırım Ekibi’nin olayla ilgili nihai rapor hazırlayacağı, soruşturma kapsamında da kuleyle jet pilotu arasındaki konuşmalar, hava durumu ve itfaiye raporlarının da soruşturma dosyasına ekleneceği öğrenildi.