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    Özel jet kazasına soruşturma

    Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
    22.09.2017 - 16:56 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 16:57

    Atatürk Havalimanı'na dün gece zorunlu iniş yaparken pistten çıkarak alev alan özel jet olayıyla ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Havalimanı’nda önceki gün TC-KON tescilli Cessna Citation VII tipi jetin pistten çıkarak yanması ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Başlatılan soruşturma kapsamında jetin bağlı olduğu şirket yetkilisinin emniyette ifadesine başvuruldu. Ankara’dan gelerek jet üzerinde inceleme yapan Kaza Kırım Ekibi’nin olayla ilgili nihai rapor hazırlayacağı, soruşturma kapsamında da kuleyle jet pilotu arasındaki konuşmalar, hava durumu ve itfaiye raporlarının da soruşturma dosyasına ekleneceği öğrenildi.

    Etiketler: Jet , kaza , Uçak
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