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    Özel güvenlikçinin gerçek kimliği şoke etti

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    11.09.2017 - 15:59 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 16:13

    İstanbul'da, sahte kimlikle özel güvenlik şirketinde çalışan 45 yaşındaki Süleyman Kestane, görevlendirildiği fabrikanın otomobilini çalarak kayıplara karıştı. Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekiplerince yakalanan Kestane'nin, 8 yıl önce cezaevinden firar ettiği, 12 dolandırıcılık olayından arandığı ortaya çıkarken, ifadesinde, "Sevgilimi tatile götürmek için çaldım" dediği öne sürüldü.

    Süleyman Kestane, işlediği dolandırıcılık olayları nedeniyle 8 yıl önce cezaevine konuldu. Konulduğu cezaevlerinden 3 kez firar etti. Hakkında dolandırıcılıktan 12 yakalama kararı çıkarıldı. Son firarının ardından Samsun'dan İstanbul'a geldi. Değişik adreslerde kalarak gizlenmeye devam ederken aklına sahte kimlik hazırlamak geldi. M.A adına sahte kimlik hazırladı.

    Özel güvenlikçinin gerçek kimliği şoke ettiSahte kimliğiyle 2.5 yıl önce özel bir güvenlik şirketine başvurdu. Başvuru kabul edilerek kendisine özel güvenlik kimliği verildi. Bu şirkette çalışmaya başlayan Kestane'yi şirket değişik firmalara özel güvenlik görevlisi olarak gönderdi.

    Şirket Kestane'yi 4 ay önce İkitelli'de bakır fabrikasında görevlendirdi. Bir hafta önce fabrikanın otomobil çalındı. Fabrika yetkilileri polise başvurdu. Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini topladı. Otomobil fabrikadan çıkarılırken Kestane'nin içinde olduğu tespit edildi.

    Süleyman Kestane, Kağıthane'de yaşadığı evde gözaltına alındı. Yanında sevgilisi S.K vardı. Otomobili çaldığını bir gün önce sevgilisine söylemişti. Otomobili çaldığı gün güvenlik şirketinden yıllık izin almıştı.

    Emniyette sorguya alınan Süleyman Kestane, "Cezaevinden çıktıktan sonra sahte kimlik hazırladım. Başvuru yaptığım özel güvenlik şirketi fazla araştırmadan başvurumu kabul etti. Fabrikada 4 ay önce görevlendirildim. Maaşımı alıyordum. Sevgilimi tatile götürmek için otomobili çaldım. Fabrikadaki bir kamyonun plakasını da çalarak bu otomobile taktım. Çok pişmanım." dediği öne sürüldü.

    Süleyman Kestane ve sevgili S.K emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. Kestane tutuklanırken, S.K serbest bırakıldı.

     

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    Etiketler: süleyman kestane , özel güvenlikçi , hırsızlık , cezaevi firarisi
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