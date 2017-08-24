Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel güvenlik sınav sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Sertifika sahibi olarak kurum ve kuruluşlarda özel güvenlik olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu 71. temel eğitim sınavına katılım sağladı. Adaylar, sınavın ardından sorular ve sonuçlar için araştırmalarına başladı. Peki, özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih hakkında detaylar

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 20 Ağustos Pazar günü 10.00'da gerçekleşen 71. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, başkanlık tarafından belirlenen 24 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor. Aynı tarihte sınav sonuçlarına ilaveten cevap anahtarları da adayların erişimine açılacak.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih

aralığıdır. Bu tarih 25 Ağustos olarak belirlenmiştir.

26 Ağustos tarihinde ise yazılı sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar değerlendirmeye tabii tutulacak, aynı gün içerisinde itiraz sonuçları adaylarla paylaşılacak.

SINAV KİTAPÇIĞI HATALI ÇIKMIŞTI

30 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik 71.Temel Eğitim Sınavı A grubu kitapçığının hatalı çıkması üzerine başkanlık bir duyuru yayımlamıştı;

"30 Temmuz 2017 tarihi Pazar günü saat 10.00 da ülke genelinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik 71.Temel Eğitim Sınavı A grubu kitapçığının bazılarının hatalı olduğu tespit edilmiştir. Merkezi Sınav Komisyonu gerekli çalışmalara başlamış, aksaklık en kısa sürede giderilecektir.



71.Temel Eğitim Sınavı A grubundan hatalı kitapçıkla sınava giren adaylardan sınav ücreti alınmadan tekrar sınav yapılacaktır. Sınav tarihi ilerleyen günlerde duyurulacaktır."