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    Özel güvenlik görevlisi ailesini katletti: 4 ölü

    DHA - İHA - AA
    08.09.2017 - 01:31 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 06:39

    Muş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen özel güvenlik görevlisi Mehmet Can A., evinde ateş açarak iki yaşındaki oğlu, eşi, yengesi ve kız kardeşini öldürdü, amcasının gelinini ise yaraladı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

    Bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmetcan A, merkeze bağlı Sungu beldesindeki evine geldi.  Daha sonra Mehmetcan A, henüz belirlenemeyen nedenle iki yaşındaki oğlu Musab, eşi, yengesi sultan A., kız kardeşi Ayten A. ve amcasının gelini Besra A.'ya silahla ateş açtı. Şüphelinin oğlu, eşi, yengesi ve kız kardeşi olay yerinde hayatını kaybetti, amcasının gelini ise yaralandı.

    Cesetler olay yerindeki incelemelerin ardından Muş Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Aynı hastanede tedavi altına alınan yaralının ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.  

    İL GENELİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

    Olayın ardından kaçan Mehmetcan A'nın yakalanması için il genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

    Özel güvenlik görevlisi ailesini katletti: 4 ölü

    Etiketler: muş , güvenlik görevlisi , katlaim
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