Özel ekip yakaladı! Bundan sonra pazarlık için duranlar da yanacak

Antalya Emniyeti Ahlak Büro Amirliği içerisinde kurulan özel bir ekip, travesti ve fuhuş pazarlığı yapan hayat kadınlarına yönelik gece yarısı operasyonu gerçekleştirdi. Son zamanlarda artan vatandaş şikayetleri, sürücülerle yapılan fuhuş pazarlığının trafiği tehlikeye düşürmesi ve trafik yoğunluğuna neden olmasının operasyona gerekçe olduğu bildirildi.



Muratpaşa İlçesi’ndeki Deniz ve Altındağ mahallelerinde yoğunlaşan operasyonda, 1 saat içerisinde 20 travesti ve hayat kadını gözaltına alındı. Gözaltına alınan travesti ve hayat kadınları, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi, haklarında idari işlem yapılarak para cezası kesildi. Ayrıca bundan sonra pazarlık için duran sürücülere de trafiği tehlikeye düşürmekten yasal işlem yapılacağı kaydedildi.

İşlemlerin ardından gözaltına alınanlar Asayiş Şube Müdürlüğü’nden serbest bırakıldı. Travesti ve hayat kadınlarının görüntü alan basın mensuplarına saldırma ihtimaline karşın motosikletli polis timleri kapı önünde güvenlik önlemi aldı.