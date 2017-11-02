‘Özel eğitim’e ödül

‘Fikirler yarışsın, engeller aşılsın’ sloganıyla düzenlenen “2’nci Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması” ödül töreni, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’in katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi. Erdem, toplumda sürekli gelişmeyi sağlamanın, her bir bireyi eğitim sürecine dahil etmekle mümkün olduğunu ve toplumun her ferdinin yetenekleri, yeterlilikleri ve becerileri engellenmediği sürece geliştirilecek yönleri bulunduğunu belirtti.

ÖĞRETMENLER İNİSİYATİF ALMALI

Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerin yaşamın her alanına katılmasının ve eğitim başta olmak üzere her türlü imkandan en üst düzeyde yararlanmasının en tabii hakları olduğunu ifade eden Erdem, “Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin eğitimi hepimizin öncelikli meselesi. Bu doğrultuda özel eğitim konusunda yürütülen tüm çalışmalarda, özel eğitim alanında hizmet veren öğretmenler ve uzmanlar inisiyatif almalı ve öncülük yapmalı” dedi.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumla bütünleşmelerinin sağlanmasında ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesinde eğitimin önemli rolü olduğuna işaret eden Erdem, şöyle konuştu:

“Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin ihtiyaçlarına ve bireysel özelliklerine uygun, nitelikli ve erişilebilir özel eğitim imkanı sunmak, bakanlığımızın temel görevlerindendir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak, onları hayata hazırlamak ve kendilerini mutlu hissedebilecekleri bir meslek sahibi olmalarını sağlamak eğitim sistemimizin temel hedeflerinden birisi. Engelli bireylerin sahip oldukları yeteneklerin ortaya çıkarılması, güven duyguları ve cesaretlerinin arttırılması bu bireylerin eğitiminde büyük bir önem taşıyor”

UYGUN EĞİTİM ORTAMLARI OLUŞTURULMALI

Özel öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçlarına uygun öğretim ortamları oluşturmanın önemine dikkati çeken Erdem, “Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle eğitim ortamlarımızı ve eğitim materyallerini yeniden düzenleyerek, yeniden inşa ederek özel öğrencilerimizin eğitiminin önündeki engelleri tek tek kaldırmayı hedeflemekteyiz” dedi.

BİN 415 BAŞVURU

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, özel eğitim alanında yakın zamana kadar az sayıda etkinlik yapıldığını ve öğretmenlerin imkansızlıklar içerisinde çalıştıklarını dile getirdi.

Yarışmaya geçen yıl yaklaşık 700, bu yıl ise bin 415 eserle başvuru yapıldığını söyleyen Güngör, “Sayının bir yılda iki kat artması, özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerimizin, öğretmen camiası içerisinde gelişime ve değişime en açık öğretmen grubu olduğu anlamına gelmektedir. Bunu bu yarışmayla bir kere daha kanıtlamış oldular” dedi.

Güngör, geçen yıl ödül alan 25 eserin üretiminin önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek protokolle başlayacağını, bu sene yarışmaya katılan eserlerin de ileriki günlerde üretime geçirileceğinin bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından MEV Gökkuşağı İlkokulu öğrencileri müzik gösterisi sundu.

Materyal ve etkinlik kategorisinde ayrı ayrı olmak üzere dereceye girenlere ödülleri verildi.