Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi sayısı 2 bin 178

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Özel Eğitim Kurumları Derneği tarafından Antalya’da düzenlenen ‘Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Artırılması’ sempozyumuna katıldı. Eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü uhdesinde faaliyet gösterirken 2006’da Milli Eğitim Bakanlığına devredildiğini hatırlatan Tekin, “Verilen hizmetin bir eğitim hizmeti olması ve hatta özel bireylere, özel personel, program, yöntemlerle ve özel ortamlarda verilen ‘özel’ bir ‘eğitim’ hizmeti olması, bu devrin gerçekleşmesinde en önemli bir etken. Bunun yanı sıra özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin sayısal büyüklüğü de böyle bir organizasyon değişikliğini zorunlu kıldı” diye konuştu.

350 BİN ENGELLİ BİREY EĞİTİM ALIYOR

Daha önce 329 olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi sayısının bugün itibarıyla 2 bin 178’e yükseldiğini belirten Tekin, “O dönemde 50-60 bin civarında olan engelli birey sayısına karşılık, eğitsel tanılaması yapılmış bugün yaklaşık 800 bin engelli birey bulunuyor. Bu bireylerden yaklaşık 350 bini ise merkezlerimizden destek eğitimi alıyor” dedi. Tekin şöyle konuştu:

“Büyüyen sektörün yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması da öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu çerçevede ilk etapta, alan mezunlarının ihtiyaca cevap verebilmesi adına; görme, işitme ve zihin engelli öğretmenleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca ‘özel eğitim alanı öğretmeni’ adı altında birleştirildi. Açığın daha fazla olduğu alanlarda söz konusu öğretmenlerin istihdam edilmesi sağlandı. Ayrıca merkezlerde görevli rehber öğretmen ve psikologların görevlerine ek olarak belli modüllerde 20 saate kadar destek eğitimi vermelerinin önü açıldı. Akabinde şu anda sayısı 2 bin 178 olan merkezlerde çalışacak eğitim personeli ihtiyacının tamamının alan mezunlarından karşılanamaması üzerine 160 saat teorik, 80 saat uygulamalı olmak üzere 240 saatlik hizmet içi eğitimlerle, özel eğitim alanında destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursları düzenlenerek; sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmeni ve çocuk gelişimi alanındaki eğitim personeline merkezlerde çalışma imkanı tanındı. Yine belli bir kredide pedagojik formasyon almış olan felsefe ve sosyoloji mezunlarına yönelik açılan rehberlik kursları sayesinde bu merkezlerin personel ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı. Yine odyologların özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde istihdamının da önü açıldı. Bu kapsamda, 2003’ten günümüze kadar geçen sürede toplam 12 bin 174 rehber öğretmen, 16 bin 113 zihinsel engelliler sınıf öğretmeni, 531 işitme engelliler sınıf öğretmeni ve 12 bin 632 özel eğitim uzman öğreticisi olmak üzere toplamda 37 bin 150 kişi sektörde istihdam edilebilecek şekilde bakanlığımızca sertifikalandırıldı.”