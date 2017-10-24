‘Özel eğitim’ materyalleri ‘özel öğrenciler’den

Engelli bireylerin eğitim öğretim imkanlarından en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel öğrencilere yönelik materyal üretilmesi için çalışma başlatıldı.

Belirlenen 66 çeşit 610 materyal seti, projeye dahil edilen dört merkezden biri olan Mehmet Torun Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezindeki öğrenciler tarafından da üretiliyor.

Materyaller üretilirken kullanılan malzemeler, öğrencilerin sağlığı için tehdit oluşturmayacak şekilde seçildi. Materyaller zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, bedensel ve çoklu yetersizliği bulunan bireyler için hazırlandı.



Merkezde, çeşitli şekiller, sayılar, yapbozlar, abaküsler, matematik kavramlarını öğreten eşleme ve sıralama oyunları, hayvanlar, meyveler, eşyalar ve taşıtların yanı sıra günlük yaşamda karşılaşılacak canlı ve nesneleri öğreten resimli kartlar, el-göz koordinasyonunu geliştiren ve dikkat toplamayı sağlayan halka geçirme oyunları, koordinasyon şeritleri, musluk ve kapı açma kapama gibi günlük yaşam becerilerinin çalışılabileceği beceri panoları, denge kontrolünü sağlamak için denge sehpası ve yürüme bandı gibi materyaller yapıldı.

Bu materyaller, ilk aşamada orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin öğrenim gördüğü 276'şar ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören 15 bin 791 öğrenciye ulaştırılacak.

ÖZEL ÖĞRENCİLER ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA YER ALDI

Merkezin müdürü Mustafa Okumuş, 66 çeşit materyalden 48'inin merkezlerinde üretildiğini belirterek, şubattan beri materyal setleri hazırlanırken mobilya, giyim ve el sanatları atölyeleri ile matbaada ortak çalışma yapıldığını, buna yaklaşık 50 öğrencinin katıldığını söyledi.

Her çeşitten ortalama 200 adet materyal ürettiklerini belirten Okumuş, projenin öğrencilere çok büyük katkısı olduğunu söyledi. Okumuş, "Öğrencilerimiz teorik olarak öğrendikleri bilgileri ve becerileri proje sayesinde uygulama fırsatı yakaladı. Hafif zihinsel engeli olan öğrenciler, kalıbından kesimine, birleştirilmesinden boyanmasına ve ambalajlanmasına kadar bütün aşamalarında doğrudan üretimin içinde oldu" dedi.



ARKADAŞLARI İÇİN ÜRETTİLER

Okumuş, özel çocukların yine kendileri gibi orta ve ağır düzeydeki zihinsel yetersiz arkadaşlarına eğitim materyalleri üretmesinin çok anlamlı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Veliler ve okula gelen ziyaretçiler üretilen materyalleri görünce bu çocukların bunları yaptıklarına inanamıyorlar. Fırsat verildiğinde bu çocuklar da üreten bir birey oluyor. Özel gereksinimli öğrencilerimiz toplum içinde de bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Bu da bizim için önemliydi. Temel amacımız bu öğrencilerin mutlu, üreten, kendi ayakları üzerinde durabilen, bağımsız yaşayabilen, toplumla etkileşim halinde olan ve kendi sorunlarını çözebilen bir birey olarak yetişmesini sağlamak. Öğretmen arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Yapılan iş kolay değildi. Bir fabrika gibi seri üretim yapıldı. Çok kısa sürede bu materyalleri tamamladık. Öğrencilerimiz ürettikleriyle mutlu oldu. Diğer taraftan da bu materyallere kavuşacak öğrencilerin de becerileri biraz daha gelişecek ve onlar da toplum içinde mutlu bir birey olarak yaşamaya devam edecekler."

Materyallerin genel müdürlük tarafından Türkiye genelindeki özel eğitim uygulama okulları ve sınıflarına gönderileceğini belirten Okumuş, genel müdürlüğün materyallerin taşınması ve dağıtım işleriyle ilgili çalışmalarını tamamladığını, bunların en kısa sürede okullara ulaştırılacağını söyledi.