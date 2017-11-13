Özel dikim gömleğe yabancıların ilgisi büyük

Kişiye özel gömlek dikim sektöründe faaliyet gösteren Chintemani şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Önder, yaptığı açıklamada, Türkiye'de sipariş üzerinde gömlek diken firma sayısının 2010 yılında 200 iken şu anda 650'ye ulaştığını bildirdi.

Bazı kurumsal firmaların gelen talep üzerine yurt dışında şube bile açtığını aktaran Önder, sektörün hem içeride hem de dışarıda atılım içinde olduğunu kaydetti.

Önder, iç tüketimde de artık ciddi şekilde özel dikim gömleğin tercih edildiğini belirterek, bu tercihte insanların maddi açıdan iyi bir güce kavuşmasının yanı sıra bazı fiziki problemlerin de öne çıktığını anlattı.

Bir gömleğin ölçülerinin alınmasıyla birlikte dikilme süresinin ortalama 1,5 saat olduğunu ifade eden Önder, bu sürenin istenilen özelliklere göre çok daha yukarıya çıkabildiğini, bir günü geçebildiğini aktardı.



FİYAT 10 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR



Önder, Türkiye'de kişiye özel gömlek dikiminin 250 liradan başladığını belirterek, bu rakamın çok daha yukarılara çıkabildiğini bildirdi.

Bayram Önder, "Özellikle Körfez ülkelerinden zaman zaman gömleğin düğmelerinin altın olması, gömlekte pırlanta bulunması gibi talepler gelebiliyor. Bu gibi durumlarda rakam 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu söylediğim genelde ulaşılabilecek rakamlar. Tabii ki çok daha yukarıda rakamlar olabilir ancak istisnadır." ifadelerini kullandı.

Özel dikim gömlek sektörünün Türkiye'de 5 bin kişilik istihdam sağladığını kaydeden Önder, yıllık cironun 130 milyon lira olduğunu, bunun ortalama 40 milyon liralık kısmının ihraç edildiğini, yurt dışı taleplerden oluştuğunu anlattı.

Önder, özellikle Körfez ülkelerinden aldıkları altın veya pırlanta düğmeli gömlek siparişlerinde müşterinin ölçü alınması için bizzat buradan usta talep ettiğini bildirdi.



"KALİTELİ İŞÇİLİK VE FİYAT TÜRKİYE'YE YÖNLENDİRİYOR"



Önder, Türkiye'de giderek yaygınlaşan kişiye özel gömlek dikim sektörüne Avrupa ve Körfez ülkeleri ile ABD'den çok ciddi talep geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"10 yıl önce 500 civarı olan yurt dışından aylık gömlek talebi, aradan geçen sürede yüzde 900 artarak 5 bine ulaştı. Türkiye'de kalifiye elemanın olması, kaliteli işçiliğin ve kumaşın bulunması, Avrupa ve ABD'ye nazaran çok uygun fiyatlara gömlek dikilebilmesi ülkemizi cazip kılıyor. Mesela yut dışında 250-300 hatta 400 dolara bir gömleği zor şer diktiren birisi Türkiye'de 100 dolara istediği gömleği diktirebiliyor. Bu zaman zaman 70 dolara kadar düşebiliyor. Özellikle belli sayı ve üzerindeki siparişlerde fiyatlar iniyor. Bu yüzden hem kaliteli işçiliği hem de uygun fiyatı gören yabancı Türkiye'ye geliyor hem gömleğini diktiriyor hem de geziyor."



"İSTİHDAM VE İHRACAT ARTACAK"



Firmanın yönetim kurulu üyesi Cüneyt Çakır ise özel dikim gömlek siparişi verenler arasında cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, iş ve sanat dünyası, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve akademisyenler yoğunlukta olduğunu aktardı.

Çakır, Türkiye'de özel dikim gömlek sektörünün yurt dışına oranla hızla büyüdüğünü belirterek, "Tahminlere göre önümüzdeki yıllarda Türkiye bu sektörde ciddi başarılar elde edecek. Ben de Türk şirketlerinin bu alanda hızla yükseleceğini, özellikle yurt dışında ciddi bir ivmeyle yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Bu kapsamda ülkemizin hem istihdamı hem de ihracatı artacaktır." ifadelerini kullandı.