Özel birlikler yola çıktı

Adıyaman'dan Şehit Er Özgür Güven Kışlası'ndan çıkan 70 kişilik JÖH personeli, 2 otobüsle güvenlik önlemleri alınarak sınır kentlerine gitmek üzere Adıyaman'dan ayrıldı.



Otobüslerin geçişini görenler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, tezahüratlarla askerlere destek verdi. JÖH personelinin, 'Zeytin Dalı Harekatı' için sınır kentlerine sevk edildiği belirtildi.



Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alacak olan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özel Harekatçılar da Kocaeli Derince’den dualarla uğurlandı. Kocaeli Özel Harekat Şube Müdürü Rıfat Dölcü yaptığı konuşmada, “Normal şatlarda 10 yılda elde edemeyeceğiniz tecrübeyi orada aylar içerisinde alacaksınız. İnşallah hepinizin başarıyla geriye döneceğinize inanıyorum. Allah hepinizi korusun, yar ve yardımcınız olsun. Hepiniz bizim evladımızsınız, kardeşimizsiniz, arkadaşımızsınız. İnşallah kılınıza zarar gelmesin, hepinizi sağ salim geri bekliyorum” dedi.

SINIRA 1000 KİŞİLİK ASKERİ PERSONEL SEVKİYATI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, bölgeye aralarında komando ve piyadelerin de yer aldığı yaklaşık bin kişilik özel birliklerin sevkıyatı yapıldı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla havalimanına getirilen birlikler, otobüslerle Suriye sınırındaki askeri üsse getirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ve zeytin dalları ile karşılanan otobüslerdeki askerlerin, ihtiyaca göre Afrin'e ve sınır hattına görevlendirileceği öğrenildi.