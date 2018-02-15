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    Özel birlikler Cinderes’i kuşattı

    Uğur ERGAN - ANKARA
    15.02.2018 - 20:57 | Son Güncelleme:

    TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı harekâtının 27’nci gününde terör örgütü PYD-PKK’nın yuvalandığı Cinderes bölgesini kuşattı, kent merkezine giden yollar kontrole alındı. Yetkililer, meskûn mahal çatışmaları konusunda uzman olan özel birliklerin Cinderes çevresine konuşlanmaya başladığını, koşulların uygun hale gelmesi durumunda bu operasyonların başlayabileceğini söylediler.

    Özel birlikler Cinderes’i kuşattıTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı harekâtının 27’nci gününde Afrin’in batı ve güneybatı bölgelerini karadan ve havadan bombaladı. TSK ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri dağlık olması nedeniyle coğrafi açıdan zor koşulların bulunduğu, terör örgütü PYD-PKK’nın yuvalandığı Cinderes bölgesi ve çevresine yoğunlaştı. Cinderes üzerinde keşif uçuşları yapan insansız hava araçları (İHA) çok sayıda terör örgütü hedefini işaretledi. İşaretlenen cephanelik, karargâh binaları gibi hedefler Fırtına obüsleri, çok namlulu roket atarlar (ÇNRA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile vurularak imha edildi.

    TSK-ÖSO KONTROLÜNDE

    Bölgeden gelen bilgilerde, Cinderes çevresinde köylerin ele geçirilmesinden sonra kent merkezine giden kritik konumdaki yolların büyük ölçüde TSK ve ÖSO kontrolünde olduğu belirtildi. Yetkililer, meskûn mahal çatışmaları konusunda uzman olan birlikler ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin Cinderes çevresine konuşlanmaya başladığını, koşulların uygun hale gelmesi durumunda meskûn mahal operasyonlarının başlayabileceğini savundular. Güvenlik kaynakları, PYD-PKK’nın Cinderes’e terörist ve silah sevkiyatı yapmaya başladığına dikkat çekerek, bu bölgenin alınmasının Afrin yolunun da kilidini açacağı görüşünü dile getirdi.

    Özel birlikler Cinderes’i kuşattı

    KUZEYDE YOĞUN ÇATIŞMA

    Edinilen bilgiye göre Şeyh Horoz ve Bülbül bölgelerinde teröristlerin sızma girişiminde bulunmaları üzerine, Afrin kuzeyindeki bu bölgede dün özellikle öğle saatlerinde yoğun çatışmalar yaşandı. Fırtına obüsleri ve tank atışlarının yanı sıra savaş uçakları da devreye girdi. Darmık Dağı bölgesinde, terör örgütünün açtığı tüneller, kurduğu köprüler ve kazdığı sığınaklar da iş makineleriyle kullanılamaz hale getirildi.

    Anadolu Ajansı dün, TSK ve ÖSO’nun Afrin’in kuzeybatısındaki Raco beldesine bağlı Karri, Şerbanlı, Şedya, Duraklı, Divan Fevkani ve Harab Summak köylerinin PYD-PKK’dan alındığını duyurdu. Böylece,TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana PYD-PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde bir belde merkezi, 42 köy, 3 köy altı yerleşim ve 17 stratejik dağ veya tepeyi örgütün elinden kurtarmış oldu.

    Özel birlikler Cinderes’i kuşattı

    1528 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, kara ve hava operasyonları sonucunda 43 terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, “Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1528 olmuştur” denildi.

    BURSEYA’DA ELLER TETİKTE

    ZEYTİN Dalı harekâtının 9’uncu gününde teröristlerden temizlenen stratejik öneme sahip Burseya Dağı’nda görev yapan Mehmetçik, oluşturulan mevzilerde elleri tetikte 24 saat nöbet tutuyor. Askeri birlikler ilerleyişini sürdürürken, alan güvenliğini sağlayan komandolar oluşturdukları üs bölgelerinde PYD/PKK’lı teröristlerin her türlü hareketini izliyor. Komandolar mevzilerde gece görüşlü dürbünlerle sürekli gözetleme yaparken, bir yandan da elleri tetikte bölgenin güvenliğini sağlıyor. Uzun menzilli silahlarla teröristlerin her türlü sızma girişimine anında karşılık veren askerler, teknolojinin tüm imkânlarından yararlanıyor. İHA ve SİHA’ların desteğiyle yürütülen harekâtta, teröristlerin beton bloklarla güçlendirdiği savunma hatları gün boyunca Fırtına obüsleri, tank ve havan atışlarıyla yerle bir ediliyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , cinderes , afrin , son dakika
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