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    Özel birlikler Burseya Dağı'nda

    Fevzi KIZILKOYUN / Selahattin SÖNMEZ
    28.01.2018 - 00:32 | Son Güncelleme:

    ‘ZEYTİN Dalı’ harekâtının ilk gününde bir bölümünde kontrol sağlanan Afrin’deki stratejik öneme sahip Burseya Dağı’nda PYD/YPG-PKK noktaları yeniden ateş altına alındı.

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç gündür ilerlemenin durduğu Burseya Dağı’nda Bordo Bereliler, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ve Tunceli Dağ Komando birlikleri teröristlerin bulunduğu noktalara operasyon başlattı.

    KULELERİ BOŞALTIYORLAR
    ÖSO güçleriyle birlikte başlatılan operasyonda, Burseya Dağı’nın Azez tarafına bakan tüm bölümünün kontrolünün sağlandığı, teröristlerin de Burseya Dağı’nın Afrin’e bakan yamaçlarına geri çekildiği öğrenildi. Teröristlerin Burseya Dağı’na kurduğu 7 kule de Türk askeri birliğinin hedefi olurken, savaş uçaklarının bombardımanı ve topçu atışından sonra teröristlerin bu kulelerden bazılarını boşalttığı belirlendi.

    Azez’den Burseya Dağı’na geçilen bölgede ise Türkiye tarafından eğitilen ve şuan bölgede yerel polis olarak görev yapan ekipler, elleri tetikte görev alıyor. Burseya Dağı’na açılan kapı olan Marin köyünde ise askeri hareketlilik dikkat çekerken, çok sayıda tank ve zırhlı araçların da bölgeye sevk edildiği görüldü.

    AZEZ'DE YENİ HAYAT
    Sıcak çatışmaların yaşandığı Burseya ve Afrin’e iki kilometre uzaklıktaki Azez şehir merkezinde hayatın normal şekilde devam etmesi dikkat çekti. Fırat Kalkanı harekâtı ile güvenli hale getirilen Azez’de, geriye göç devam ederken şehir merkezinin nüfusunun 150 bini geçtiği öğrenildi. Fırat Kalkanı harekâtı öncesinde nüfusu 80 bine kadar düşen Azez’de, kamplarda yaşayan 200 bin kişiyle birlikte bugün nüfusun 350 bine ulaştığı kaydedildi.

    Özel birlikler Burseya Dağında


    TÜRKİYE'YE DESTEK
    Azez şehir merkezinde toplanan bir grup Suriyeli, Türk bayrakları açarak Türkiye’ye destek gösterisinde bulundu. Arapça olarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atan grup, Türk askerine de sevgi gösterisinde bulundu.

    Özel birlikler Burseya Dağında
    Hürriyet sıcak bölgede... Fevzi Kızılkoyun - Selahattin Sönmez

     

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , son dakika
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