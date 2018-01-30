Özdilek çalışma saatleri 2018 – Özdilek kaçta kapanıyor/açılıyor?

Özdilek, iki adet dokuma tezgahı, 5 personel ve yıllık 10 ton havlu üretim kapasitesiyle havlunun ilk üretildiği yer olan Bursa’da kurulmuştur. 1983 yılında ise Özdilek Bursa Alışveriş Merkezi ile perakende sektörüne girmiştir.

Bugün 14 alışveriş merkezi, 6 hipermarket, 74 ev tekstil mağazası ve 4 büyük departmanlı mağazası ile hizmet vermektedir. Ayrıca toplam 8.500 çalışanı ile Türkiye’nin marka değeri en yüksek şirketleri içinde ilk 100 firma arasında yer almaktadır.

Özdilek genellikle 09:00’dan 23:00’a kadar açıktır.

Özdilek Holding Genel Müdürlüğü, Soğanlı Mah. İstanbul Cad.No:343/3 Osmangazi/BURSA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca +90 224 219 60 00 numaralı telefon, +90 224 219 60 70 numaralı faks ve +90 543 693 4535 numarasıyla WhatsApp uygulamasından da ulaşabilirsiniz.