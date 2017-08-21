Özdemir’e hakaret suçundan ceza aldı

DUISBURG Anakent Belediyesi Uyum Meclisi Üyesi Sipahi, Cem Özdemir’e geçen yıl 1915 Ermeni soykırımı iddialarını Federal Meclis gündemine taşımasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdiğini söyledi. Özdemir’in karşıt fikirlere tahammül edemediğini bu davranışıyla gösterdiğini iddia eden Sipahi, “Yaptığım paylaşımlarda kimseyi etiketlemedim, sadece fikrimi beyan ettim. Sözde özgürlükçü Özdemir’e karşı hakkımı hukuki açıdan sonuna kadar arayacağım, gerekirse insan hakları mahkemesine kadar gideceğim” dedi.

‘KAYITSIZ KALAMAZDIM’

Bekir Sipahi, geçen yıl Federal Alman Meclisinde, Özdemir öncülüğünde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının gündeme getirildiğine ve oylamadan önce Berlin’de yapılan protesto mitingine katıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Özdemir, Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine basın yoluyla durmadan hakarette bulunuyor ve saldırıyordu. Ben de bu duruma vatanını, milletini ve bayrağını seven, dini ve milli konularda hassas olan Türk kökenli bir siyasetçi olarak kayıtsız kalamadım. Sosyal medya üzerinden attığım iki tweet ile Özdemir’i, savunduğu 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları nedeniyle eleştirdim. Her defasında Türkiye’de basın ve sosyal medyanın kısıtlandığı iftirası atan bu şahıs, beni bu paylaşımlarımdan dolayı mahkemeye vermiş. Avukatımla buna itiraz ettik ve konunun kapandığını düşünüyorduk. Olaydan 14 ay sonra Duisburg mahkemesinin kararına göre beni 30 gün hapisle cezalandırmışlar.”





‘BİLDİRİMDE BULUNMADILAR’

Mahkemenin kendilerine hiçbir bildirim yapmadan 14 ay sonra böyle bir karar almasını ‘skandal’ olarak nitelendiren Sipahi, “Nerede insan hakları, hani fikir özgürlüğü? Neden bu karar için 14 ay beklediler? Bu süre zarfında mahkeme bizi neden çağırmadı? Bu mudur Almanya adaleti? İki hafta içinde itiraz hakkım var ancak para ödemeyi düşünmüyorum. Gerekirse atalarım, milletim ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan için, değil 30 gün yatmak, canımı seve seve vermeye hazırım” dedi.

Mahkeme, 30 gün hapis cezasını paraya çevirerek Sipahi’nin 2 bin 10 euro ödemesine hükmetti. İtirazın kabul edilmemesi ve para cezasını ödememesi durumunda Sipahi, 30 gün hapis yatacak.