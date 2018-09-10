Özce Organik Tarım & Gübre, Dikili’de faaliyete geçti…

Bütün dünyada giderek bir endüstriye dönüşen tarım; kimyasal gübreler, sentetik tarım ilaçları, ağır makine kullanımı gibi uygulamalarla toprağın ve suyun kirlenmesine sebep oluyor. Aynı zamanda insan sağlığında geri dönülmez bir şekilde bozulmalara ve doğada tahribata yol açıyor.

Bu durumda, ‘sağlıklı beslenme için sağlıklı besin’ çağımızın en önemli ihtiyacı olarak öne çıkıyor. Bu ihtiyacın karşılanması için de tüm dünyada organik tarım öne çıkıyor. Organik tarımda, kimyasal ilaç, suni gübre, hormon, antibiyotik, zararlı gıda katkı maddeleri gibi uygulamalar yasaklanıyor. Doğal kaynaklar en iyi şekilde kullanılıyor ve sağlıklı tarımsal ürünler üretilmesi hedefleniyor.

Organik tarım için solucan gübresi

Organik tarımda solucan gübresi 70 yılı aşkın süredir Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, dünyanın birçok gelişmiş tarım ülkesinde her tür meyve, sebze, ağaç ve bitki türlerinin yetiştirilmesinde yaygın olarak kullanılıyor.

Türkiye’de organik tarıma yönelik üretimde bulunan ve yaklaşık bir yıl önce Dikili’de faaliyete geçen Özce Organik Tarım, sofralara sağlık ürünler sunulmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Organik tarım uygulamalarıyla uyumlu, organik solucan gübresi üretiyor. Organik solucan gübresi üretimiyle, hem profesyonel hem de amatör olarak kendi gübresini üretmek isteyen kişi ve kurumlara destek oluyor. Üreticilere talepleri doğrultusunda solucan satışı veya organik gübre üretiminde kullanılan besinleri temin ediyor.

Bütün tarla ve sera bitkilerinde kullanılabiliyor

Yüzde 100 organik olarak ürettikleri solucan gübresi hakkında bilgi veren Özce Organik Tarım Genel Müdürü Cengiz Güneş, ürünün her türlü sebze ve meyve bahçesi ile tarla ve seralarda rahatlıkla kullanılabileceğini söylüyor. Cengiz Güneş, “Solucan gübresi üretmek zor değil ancak zahmetli ve emek isteyen bir iş. Biz de üretimde tamamen organik olmaya dikkat ediyoruz. Solucanlar mucizevi bir şekilde topraktaki kimyasalları alarak faydalı enzimler olarak toprağa geri veriyor. Bitkilerin sağlıklı yetişip büyümesinde çok faydalı oluyor. Besleyici, köklendirici, güçlendirici, verim arttırıcı ve erkencilik sağlayan özelliklere sahip. Sağlıklı üretmek ve beslenmek isteyen herkese solucan gübresi kullanmalarını öneririz” diyor.

Ayrıntılı bilgi için:

Özce Organik Tarım & Gübre

Kabakum Mah. No:176 Dikili İzmir

Tel: 05325464075

https://ozceorganiktarim.com/