Özcan Deniz paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı

Her zaman fit ve bakımlı görünen 45 yaşındaki Özcan Deniz, bembeyaz saçlarıyla çektirdiği fotoğrafını paylaştı, takipçileri şaşkına döndü

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sosyal medyada paylaştığı doğal halini yansıtan fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı.

Her zaman siyah saçları ve şıklığıyla sevenlerinin karşısına çıkan Deniz, bu kez beyazlaşmış saçlarını saklama gereği duymadı.Deniz’in paylaşımının altına çok sayıda yorum yapılırken bazı takipçilerinin “Yaşlandın artık, evlen de çoluk çocuğa karış” yazdığı görüldü.

Deniz, son olarak ‘İstanbullu Gelin’ adlı dizide Aslı Enver ile kamera karşısına geçmişti. Ünlü sanatçı paylaşımının altına, “İradesi ortak, kendi halinde bi hayat” yazdı.