Özcan Deniz korkuttu

Deniz'in abisi yaptığı açıklama "Son 15 günde birkaç kez hastaneye gittik. Tetkikler yapılıyor. Muhtemelen yoğun çalışma temposuna bağlı bir durum. Şuan korkulacak bir şey yok. Evde dinleniyor" dedi.

NE ZAMAN EVLENECEK?

45 yaşındaki Özcan Deniz, 1 yıldır birlikte olduğu kendisinden 20 yaş küçük Şeyda Aktan (25) ile evlilik kararı aldı. Özcan Deniz, Şeyda Aktan ile aldığı evlilik kararına dair, “Bir an evvel baba olmak istiyorum. Nikah çok yakında” dedi.

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