Özbek kuryeleri Dark ilk görevinde yakaladı

Atatürk Havalimanında görevli İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gidecek uçağa binmek üzere olan bir yolcudan şüphelendi. Yolcu polis merkezine alınarak valizlerinde arama başlatıldı.

Atatürk Havalimanında 3 aylık eğitiminin ardından ilk görevine çıkan Malinois ırkı 2 yaşındaki Dark arama noktasına getirildi. Dark büyük heyecan içinde uyuşturucuları bularak partileriyle yerini işaret etti. Valizlerin içindeki kıyma makinesi ve elektrik süpürgesi içine zulalanmış 558 gram afyon sakızı bulundu. Özbekistanlı kurye S.K,(35) gözaltına alındı.

Düzenlenen ikinci operasyonda ise, Kazakistan'ın Aktav kentine gitmek için Atatürk Havalimanına gelen bir yolcudan şüphelenildi. Yolcu durdurularak arama başlatıldı. Valizde bulunan tost makinesinde 517 gram afyon sakızı ele geçti. Burada da Dark uyuşturucunun yerini işaret etti. Özbekistanlı Z.R(55) gözaltına alındı. Operasyonu sürdüren ekipler, Z.R ile bağlantılı bir kişinin Fatih'te bir otelde kaldığını belirledi. Otele operasyon düzenlenerek 29 yaşındaki Özbekistanlı J.J(29) gözaltına alındı. İki operasyonda yakalanan 3 Özbekistanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.