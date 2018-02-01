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    Özbek kuryeleri Dark ilk görevinde yakaladı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    01.02.2018 - 13:06 | Son Güncelleme:

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanında düzenlediği operasyonda, 2 kuryenin taşıdığı kıyma, tost makinesi ile elektrik süpürgesinde uyuşturucu ele geçirirken, Özbekistanlı 3 kişiyi gözaltına aldı. 3 aylık eğitiminin ardından ilk görevine çıkan 2 yaşındaki narkotik dedektör köpeği Dark uyuşturucuları buldu.

    Atatürk Havalimanında görevli İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gidecek uçağa binmek üzere olan bir yolcudan şüphelendi. Yolcu polis merkezine alınarak valizlerinde arama başlatıldı.

    Özbek kuryeleri Dark ilk görevinde yakaladıAtatürk Havalimanında 3 aylık eğitiminin ardından ilk görevine çıkan Malinois ırkı 2 yaşındaki Dark arama noktasına getirildi. Dark büyük heyecan içinde uyuşturucuları bularak partileriyle yerini işaret etti. Valizlerin içindeki kıyma makinesi ve elektrik süpürgesi içine zulalanmış 558 gram afyon sakızı bulundu. Özbekistanlı kurye S.K,(35) gözaltına alındı.

    Düzenlenen ikinci operasyonda ise, Kazakistan'ın Aktav kentine gitmek için Atatürk Havalimanına gelen bir yolcudan şüphelenildi. Yolcu durdurularak arama başlatıldı. Valizde bulunan tost makinesinde 517 gram afyon sakızı ele geçti. Burada da Dark uyuşturucunun yerini işaret etti. Özbekistanlı Z.R(55) gözaltına alındı. Operasyonu sürdüren ekipler, Z.R ile bağlantılı bir kişinin Fatih'te bir otelde kaldığını belirledi. Otele operasyon düzenlenerek 29 yaşındaki Özbekistanlı J.J(29) gözaltına alındı. İki operasyonda yakalanan 3 Özbekistanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Etiketler: dark , uyuşturucu kuryesi , atatürk havalimanı , son dakika
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