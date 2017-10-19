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Passolig CEO'su açıkladı... Kale arkası 400 lira

Ceyhun KUBURLU
19.10.2017 - 10:23 | Son Güncelleme:

Galatasaray-Fenerbahçe öncesi maç biletlerinin karaborsada satıldığına dikkat çeken Passolig CEO'su Ceyhun Kazancı, "Maç biletlerinin internet kafelerde satıldığını görüyoruz. Derbide 100 liralık bilet 4 katına satılıyor. Bu konu ile ilgili çalışma başlattık" dedi.

Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hürriyet'e konuştu.

Bu sezon Galatasaray maçlarının adeta kapalı gişe oynandığını anlatan Özbek, "Fenerbahçe maçı öncesi herkes beni arıyor ve bilet soruyor. Binlerce kişi maçaPassolig CEOsu açıkladı... Kale arkası 400 lira
gelmek istiyor. Bürokratlar, ünlüler herkes bilet soruyor. Ama malesef bilet kalmadı.

Bu sezon geçen yıla göre maç başı hasılatımız 4.3 milyon lira arttı" dedi. Öte yandan Galatasaray 52 bin kişilik Türk Telekom Stadın'da Fenerbahçe maçından 8 milyon TL gelir bekliyor. Bu rakama lisanslı ürün satışları da eklendiğinde gelir 11 milyon T'yi bulacak.

 

Etiketler: Türk Telekom Stadı
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