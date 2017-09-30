Ozan Musluoğlu kimdir, kaç yaşındadır?

11 Haziran 1977'de Almanya'da doğan Ozan Musluoğlu, Caz sanatçısı ve Basçı, aynı zamanda bestecidir.

1977 yılında Almanya’ da doğan Ozan Musluoğlu 16 yaşında bas gitar çalmaya başladı. 2000 yılında Bilgi Üniversitesi Müzik bölümünü tam burslu olarak kazandı ve 2001 yılında ilk kontrabas eğitimine Volkan Hürsever, James Lewis ve Kürşat And nezaretinde devam etti. Kerem Görsev, Vanessa Rubin, Danny Grisset, Dena Derose, Allan Harris, Tuna Ötenel, Imer Demirer, Donovan Mixon ve Neşet Ruacan ile çeşitli performanslarda aynı sahneyi paylaştı. Marc Johnson, David Friesen, Dominique Lemerle ve Robert Balzar gibi çok ünlü basçılarla workshoplar yaptı. Yurt içi ve yurt dışında katıldığı jam sessionlarda Marcus Miller, Roy Hargroove, Willy Jones, Eric Reed, Erik Smith, Katy Roberts, Leslie Harrison, Saskia Laroo and Bernard Maury gibi önemli müzisyenlerle beraber çalma fırsatı yakaladı.

2003-2008 yılları arası Athena gurubuyla yurtiçi ve yurt dışında albüm, turne ve konserler yaptı, grubun üyesi olarak 2004 yılında Eurovision şarkı yarışmasında ülkeyi temsil edip 4.lük aldı.

2009 yılında piyanoda Ülkem Özsezen, saksafonda Engin Recepoğulları ve davulda Ferit Odman’ dan oluşan kendi quartetini oluşturdu ve bestelerini Coincidence adını verdiği ilk solo albümünü Rec Jazz etikeli ile piyasaya sürdü.

Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Ozan Musluoğlu yine kendi bestelerinden oluşan ikinci albümünün kayıtlarını şubat 2009’da bitirdi. 2011 Mayis ayinda Equinox Music etiketiyle raflarda yerini alan "40th day" albümünde yer alan sanatçılar; beş yıl üst üste Down Beat dergisinde yılın trompetçisi seçilen Jeremy Pelt, tenor saksafonda JD Allen, piyanoda Danny Grissett ve davulda Darrell Green.

Ozan Musluoğlu, 2009'dan bu yana çalışmalarına Neşet Ruacan’ın şefliğini yaptığı TRT caz orkestrasının kontrabas sanatçısı olarak devam ediyor. Aynı zamanda her pazartesi aksamı saat 23:00’de TRT Radyo 3’te yayınlanan “Caz Saati” isimli programı da hazırlayıp sunmaktadır.

Katıldığı Caz Festivalleri

2001 Bodrum Caz Festivali

2002-2003 Afyonkarahisar Caz Festivali

2003 İstanbul Caz Festivali

2003 Akbank Caz Günleri

2004 Bakü Caz Festivali

2006 Bratislava Caz Festivali

2008 Alanya Caz Festivali

2010 Istanbul Jazz Festival

2010 Ramadan Jazz Festival

2011 Nublu Jazz Festival

2011 Istanbul Jazz Festival