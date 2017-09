Öz Kayseri firması helal ette iddialı

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Yeşilköy’deki CNR fuar merkezinde ‘Food İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı’nı açtı. Fuarda birçok farklı sektör ilk kez bir araya geldi. Gıda, ev dışı tüketim ve ambalaj sektörlerine dair her şeyi bulmak mümkün olacak.

Çeşitli ülkelerden gıda şirketinin katıldığı fuarı, Almanya’nın önde gelen Türk gıda şirketlerinden Öz Kayseri’nin sahibi Hilmi Selçuk da ziyaret etti. Hem ticari hem de arkadaş ilişkilerinin bulunduğu ‘5yıldız’ firmasının standını gezen Selçuk, burada kendi ürünlerinin de tanıtımını yaptıklarını söyledi.

AB STANDARTLARINDA ÜRETİM

7-11 Ekim günleri arasında Almanya’nın Köln kentinde düzenlenecek dünyanın en büyük gıda fuarı Anuga öncesinde Türkiye’deki gıda şirketleriyle görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

“5yıldız sucuk, salam firmasının genel müdürü Cengiz Altınkaya ile çok iyi bir dostluğumuz var. Aynı zamanda ticari ilişkilerimiz de bulunuyor. Cengiz Bey, Avrupa’daki tüketicilerin vazgeçilmez ürünü olan Öz Kayseri mamullerini, tüm İslam ülkelerinin büyük ilgi gösterdiği bu fuarda da tanıtabileceğimizi söyledi. Biz de kabul ettik. 5yıldız, uzun süredir komşu ve Müslüman ülkelere ihracat yapan, helal ürün satan bir marka. Öz Kayseri de hem helal üretim hem hijyen hem de ambalaj kalitesiyle Avrupa’da üretim yapan firmaların başında geliyor. Türkiye’deki gıda şirketlerini küçümsemiyorum tabi ama Öz Kayseri tesislerinde son teknoloji makineler kullanıyoruz. AB standartlarında üretim yapıyoruz.”

CNR’deki fuarı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci açtı.

‘HELAL ETTE TAVİZ YOK’

“Avrupalı bir gıda şirketi olarak Türkiye pazarına da açılmak istiyoruz ancak önce gümrükte yaşadığımız sorunları çözmemiz gerekiyor. 23-25 Kasım günleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde 5. İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Helal Expo Fuarı düzenlenecek. Oraya katılmam için de bir davet aldım. Aynı zamanda Türkiye’deki arkadaşlarımdan da buraya kesinlikle katılmam konusunda teşvikler aldım. İslam ülkeleri, helal et konusunda kesinlikle taviz vermiyor. Öz Kayseri de kurulduğundan bu yana helal et üretmekte. Biz de bu fuara mutlaka katılacağız. Çünkü bu gibi fuarlara katılım, helal et ürettiğimizin de bir garantisini veriyor. Örneğin, CNR’daki gördüğüm ilgi çok güzeldi. Müslüman ülkelerden gelen 10’dan fazla şirket, 5yıldız’ın müşterisi. Bu standı gezen ziyaretçiler de haliyle bizim Öz Kayseri ürünlerini de görmüş ve tanımış oluyor. Bu nedenle Helal Expo’ya katılarak İslam ülkeleriyle olan ticaret hacmimizi de artırmak istiyoruz.”





GIDA FUARI ANUGA’YA HAZIRIZ

7-11 Ekim günleri arasında Köln’de düzenlenecek dünyanın en büyük gıda fuarı Anuga’ya da katılacaklarını belirten Hilmi Selçuk, “Halle 5.2’de 100 metrekarelik örnek bir stantla fuarda yer alacağız. Anuga için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Almanya, fuar alanında çok iyi. İşadamı olarak şimdiye kadar ziyaret ettiğim birçok fuara göre Almanya çok ileride. İstanbul’daki CNR’da düzenlenen gıda fuarında görüyorum ki, Türkiye de bu alanda çok başarılı” diye konuştu.