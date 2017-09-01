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    Öz annesi 15 yaşındaki kıza kâbusu yaşattı! 400 metreden fazla yaklaşamayacak

    Hürriyet Haber
    01.09.2017 - 07:39 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 07:46

    Kızını zorla fuhuşa sürüklediği iddiasıyla tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilen anne kızına 400 metreden fazla yaklaşamayacak.

    Sabah gazetesinden Merve Durğun'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde, 15 yaşındaki E., aralarında bir özel harekât polisinin de bulunduğu 17 erkeğin cinsel saldırısına maruz bırakılmış ve iddiaya göre annesi tarafından fuhuşa zorlanmıştı.

    AİLE BOYU GÖZALTI

    15 Kasım 2016'da Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ne gelen ihbar sonrası, E.'yi fuhuşa zorlayan anne Nazlı C., teyzesi Nurhayat C., Nurhayat'ın kızları B.Ö ve H.C gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen E., emniyet ifadesinde annesiyle beraber 17 sanık hakkında eşkâl bildiriminde bulunmuştu. Fuhuşa zorlanan küçük kız, Maltepe Çocuk Amirliği'nde "Beni koruma altına alın" şeklindeki ifadesinin ardından yurda yerleştirilmişti.

    17 sanık hakkında dava sürerken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı davaya müdahil olarak katıldı. Bakanlık, annenin çocuğa yaklaşmasını engellemek için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, koruma talep etti. Mahkeme, annenin kızına 400 metreden fazla yaklaşmamasına karar verdi.

    Etiketler: istanbul , fuhuş , Polis
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