Oyunun içinde stajyerler var

Türkiye’de oyun sektörünün değeri 2016 sonu itibariyle 765 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın 320 milyon dolarını mobil oyunlar oluşturuyor. Hedeflenen rakam ise 2023 itibariyle sektörün değerini 2.5 milyar dolara çıkarmak. Gamelab İstanbul, Türkiye’de mobil oyun sektöründe faaliyet gösteren firmalardan biri. Şirket tarafından geliştirilen Taso 16 adlı üç boyutlu futbol oyunu Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlardan oynanabiliyor. Oyunu indirenlerin sayısı ayda 30 bini buluyor.



Taso 16’nın ortaya çıkması ve geliştirilmesinde en büyük pay ise stajyerlerin. Gamelab Istanbul Genel Müdürü Noyan Culum, bundan 1.5 sene önce kurulduğunda şirkette sadece 3 stajyerin çalıştığını anlatıyor. Şirket, 2016 ağustostan itibaren KOSGEB tarafından Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamına alınmış. Eylül’den beri İstanbul Aydın Üniversitesi’nde faaliyetlerine devam eden şirketin aynı zamanda Arel Üniversitesi’nde de ofisi bulunuyor. Şirket İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi içinde ücretsiz olarak tahsis ettiği ofise geçince, kış döneminde stajyer sayısı 28’e çıkmış. Bu yıl yaz kampında ise iki gurup şeklinde toplam 85 stajyer alınmış. Aralarında Denizli, Erzurum, Erzincan gibi farklı şehirlerden gelen, farklı üniversitelerde öğrenciliğe devam eden stajyerler yazın hafta içi her gün ve tam gün çalışıyorlar. Kışın ise öğrencilerden haftada en az iki gün ofise gelmeleri bekleniyor. Noyan Culum, öğrenciden öğrenciye eğitim şeklinde çalıştıklarını belirtiyor. Önceki stajyerler, yeni gelen stajyerlere de öğrendiklerini anlatmaları, yani eğitmen olmaları için teşvik ediliyor.



DENEYİM KAZANIYORLAR

Staja gelen öğrenciler yazılım, grafikerlik, pazarlama ve iletişim gibi farklı bölümlerde okuyor. Herkesin ortak amacı Taso oyunun geliştirilmesinde rol almak. Öğrenciler, işin hem tekniğini öğrenip hem de öğrendiklerini bir ürün üzerinde deneyimlemiş oluyorlar. Yazılımcılar işin kodlama kısmında deneyim kazanırken grafikerler de Türkiye’deki stadyumları gerçeğine uygun bir şekilde tasarlıyorlar. İletişim ve pazarlama öğrencileri ise oyunun tanıtım kısmında yer alıyor. Yani, daha kariyerlerine başlamadan iş dünyasını deneyimliyorlar. Bunu yanında, firmanın üzerinde çalıştığı iki yeni oyun projesi de Arel Üniversitesi’ndeki stajyerler tarafından geliştiriliyor. İki boyutlu olarak tasarlanan bu iki oyundan biri strateji, diğeri de sonsuz koşu (endless runner) türünde. Bu iki oyunun da ekimde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Staj yapan öğrenciler girişimcilik için de teşvik ediliyor. Bu yıl kış dönemi için staj başvuruları 18 Eylül’e kadar gamelab.istanbul/tr/ adresinden devam edecek.

OYUN MOTORU GELİŞTİRİYORLAR

Bir oyunun geliştirilmesinde en kritik araçlardan biri oyun motorları. Noyan Culum, üç boyutlu bir oyunda arka planda saniyede 20 katrilyon işlem yapıldığını belirtiyor. Bu rakam oyunların sistem üzerindeki yükünü çok arttırıyor. Bir oyun motoru ne kadar hızlı olursa oyunun grafikleri de o kadar kaliteli ve zengin olabiliyor. Örneğin, bir futbol oyununda tribünlere seyircilerin yerleştirilmesi ve bunların hareketleri, oyun motorunun hızına göre değişiyor. Bunlar bir oyunun tercih edilmesinde çok önemli etkenler. Noyan Culum, Taso oyununu geliştirirken önce farklı firmalar tarafından yapılan oyun motorlarını denediklerini ancak bu araçlarla istediklere düzeye ulaşamayınca oyun motorlarını kendileri geliştirmeye karar verdiklerini belirtiyor. Bu şekilde istedikleri hıza ulaşmayı başarmışlar. Bu, stajyerlerin de mühendislik açısından farklı bir deneyim kazanmalarını sağlıyor. Gamelab İstanbul’un hedefleri arasında sadece oyun geliştirmek değil, oyun motoru geliştirip ihraç etmek de bulunuyor. Stajyerler şu an TUBİTAK’ın açtığı bir Ar-Ge ve inovasyon projesi üzerinde çalışıyorlar. Bu projede genel amaçlı yeni bir oyun motoru geliştirilecek. Bu oyun motoru sadece mobil oyunlarda değil, PC oyunları geliştirirken de kullanılabilecek.