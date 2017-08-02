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Oyunlaştırma

Berfin Özsoy
02 Ağustos 2017 - 15:10Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 15:34

Son zamanlarda ilgimi çeken konulardan olan “Gamification”ı, Digital Age Summit’te, Accenture Digital Interactive Stratejik Tasarım&Oyunlaştırma Danışmanı Jasmin Karataş’tan dinleme imkanı buldum ve sizlere de aktarmak istedim.

Oyunlaştırma, oyunsal düşüncenin, kullanıcıları harekete geçirmek için kullanılmasıdır diyebiliriz basitçe.

Oyunlaştırmanın, duyguları tetiklediği ve hormonları harekete geçirdiği kanıtlanmış. Hatta bu hareket öyle güçlü ki, düşüncemizi ve davranışımı değiştirebilen, adeta bir motivasyon ateşleyicisi diyebiliriz.

Oyunlaştırmayı, dört farklı kategoride inceleyebiliriz:

1)    Ürünsel Oyunlaştırma:

Daha eğlenceli ve daha katılımcı ürünler yapmak. (Ebay bet&win)

2)    İşsel Oyunlaştırma:

Çalışanları oyunla motive etme ve ilham verme. (Google’ın %20 kuralı)

3)    Pazarlamasal Oyunlaştırma:

Tek bir özel ürün için tasarlanmış deneyim. (Apple)

4)    Yaşamsal Oyunlaştırma:

Genelleştirilebilir ve ölçülebilir deneyim. (Nike +)

Peki oyunlaştırma neden önemli?

  • Oyunlaştırma ile tüketici içgörüsüne ve insandan insana pazarlamaya hakim oluruz.
  • Kullanıcıların isteklerini ve motivasyonlarını anlarız.
  • Onları ürünümüze/servisimize yönelik olumlamış, motive etmiş oluruz.
  • Büyüyen bir komünite, sadık müşteriler yaratırız.

 

 

Etiketler: girisimcilikvakfi , oyunlaştırma , girisimcilik , kobi haberleri , kobihaberleri
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