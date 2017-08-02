Oyunlaştırma, oyunsal düşüncenin, kullanıcıları harekete geçirmek için kullanılmasıdır diyebiliriz basitçe.

Oyunlaştırmanın, duyguları tetiklediği ve hormonları harekete geçirdiği kanıtlanmış. Hatta bu hareket öyle güçlü ki, düşüncemizi ve davranışımı değiştirebilen, adeta bir motivasyon ateşleyicisi diyebiliriz.

Oyunlaştırmayı, dört farklı kategoride inceleyebiliriz:

1) Ürünsel Oyunlaştırma:

Daha eğlenceli ve daha katılımcı ürünler yapmak. (Ebay bet&win)

2) İşsel Oyunlaştırma:

Çalışanları oyunla motive etme ve ilham verme. (Google’ın %20 kuralı)

3) Pazarlamasal Oyunlaştırma:

Tek bir özel ürün için tasarlanmış deneyim. (Apple)

4) Yaşamsal Oyunlaştırma:

Genelleştirilebilir ve ölçülebilir deneyim. (Nike +)

Peki oyunlaştırma neden önemli?