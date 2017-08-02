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    Oyuncular Sendikası'ndan yeni bir kazanım

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 12:28Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 12:33

    2 yıllık bir çalışmanın ardından beklenen karar geldi. 1 Ağustos itibarıyla seslendirme sanatçıları taban fiyatları üzerinden ücret alacak.

    Seslendirme mesleğinde ilk kez bir alanda ‘taban fiyat’ uygulamasına geçilerek seslendirme sanatçılarının emeğine karşılık gelen sınır ücretlerin belirlenmesinde önemli bir aşama kaydedildi. Yürürlüğe giren uygulamada yayın süresi 20 dakika ve üzerinde olan dizi, film, belgesel vb. kayıtlarda seslendirme oyuncularına seslendirdikleri rollerin derecesine göre ödenmesi gereken sınır ücretler artık sendika onaylı bir tarife ile belirlenecek. Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul tarafından yapılan açıklamada, mikrofon oyuncuları için atılmış olan bu adımın, Türkiye’de fazla görülmeyen ‘sosyal diyalog’ yöntemi ile elde edildiği vurgulanarak, ‘sosyal diyalog’ yönteminin mesleğin yapılanmaya ihtiyaç duyulan diğer alanlarında kullanılacağını söyledi. Oyuncular Sendikası Seslendirme Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Gidişoğlu yollarının uzun olduğunu belirterek, seslendirme sektöründe üretilen artı değerin seslendirme oyuncularına yeterince yansımadığını ifade etti. Sendikanın varlığının ve örgütlülüğün sayesinde yeni adımlar atacaklarına olan inançlarının tam olduğunu ve sektördeki sorunları bu yolla aşacaklarını ekledi.

    Etiketler: oyuncular sendikası , Meltem Cumbul , Sercan Gidişoğlu , kitapsanat
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