Oyuncular hak ettiği ücreti alıyor

* Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
- Aslen Balıkesir doğumluyum ama çocukluğum İzmir’de geçti. O yüzden uslanmaz bir Ege aşığıyım. Üç kardeşiz. Evin en küçük olma kontenjanından faydalandığım için mutlu bir çocukluk geçirdim.
Halkla ilişkiler mezunuyum ama neye niyet neye kısmet herhalde kendimi 23 yaşında ulusal bir kanal da günlük canlı yayın yaparken buldum. Şu anda yönetmekte olduğum iki şirketim var.
* İyi bir yapımcı olmanın kriterleri nelerdir?
- Liderlik, organizasyon, iletişim ve planlama yeteneğine sahip olmak gerekiyor. Gözlemleme ve her alanda olduğu gibi bilgi dağarcınızı sürekli geliştirmek iyi bir yapımcı olmanın olmazsa olmazları. Yaptığınız projelerin ve çalıştığınız ekip arkadaşlarınızı güvence altında tutabilmek. Proje kaynaklarını doğru kullanmak...
* Yapımcı olarak hedefleriniz arasında neler var?
- Şimdi ki hedefim bütçelerini hazırladığım bir yıl içinde 10 adet film yapmak. İlk olarak ‘Hırsızlar’ ve ‘Son Delikanlı’ adlı iki filmin ön hazırlık ve çekim startlarını verdim. Bir yıl içinde 10 adet film çekip sinemalarda vizyona çıkmak istiyorum.
KURTULUŞ SAVAŞIMIZI ANLATAN FİLM YAPMAK İSTİYORUM
* Bir filmi çekeceğinize nasıl karar veriyorsunuz?
- Filmin konusunun ne olacağına ekibimle karar veriyorum. Her projede en az 80 kişi çalışıyor. Oyuncu ve figüranlarla bu bin kişiye ulaşıyor ve herkes bu işlerle evine ekmek götürüyor.
Bu güne kadar milliyetçi ruhumuzla iş yaptım ve şu anki büyük hedeflerimden biri de Kurtuluş Savaşımızı anlatan bir film yapmak. Şu anda Mel Gibson’ın başrolde olduğu “Braveheart” tarzı bir filmin hazırlıklarını yapıyoruz. Film işi kolay değil yapımcı olarak 7 sanatı bir araya getiriyorsun. Yönetmen, senarist, müzik, bu işte eser sahibi oluyor. Devamında oyuncu, sanat, kostüm ve teknikle 7 sanat ve sanatçıyı bir araya getirip filmi gerçekleştiriyoruz.
* Sizce Türkiye’nin jönleri var mı?
- Türkiye’de jön tartışmasına ben şöyle bakıyorum. Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy ve Burak Özçivit gibi jönler var, ama prömiyer jön yok.
* Hiç izleyici kaygınız oldu mu?
- Olmaz olur mu? Pahalı bir iş film yapmak geri dönüşü olmazsa yeni projeleri nasıl gerçekleştirebilirsiniz.
Herkes oyuncu olmak istiyor
* Çoğu kişi oyunculuk yapmak istiyor. Bunun nedeni sizce ne?
- Evet, günümüzde herkes oyuncu olmak istiyor. Tabii ki iki nedeni var. İyi para kazanmak ve meşhur olmak... Sıralama kişiye göre değişiklik gösterebiliyor. Bazısı parayı bazısı şöhreti tercih edebiliyor.
* Nasıl oyuncularla çalışmaya özen gösteriyorsunuz?
- Karaktere uygun oyuncularla çalışmayı tercih ediyoruz. Oyuncu bu iş sadece para için yapmadığında başarılı oluyor. Tabii ki başarısı arkasından hak ettiği bütçeyi getiriyor.
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