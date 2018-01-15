Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti...Eşinden ilk açıklama

Beykoz’da yaşayan Turan Özdemir’e ailesi telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine bir yakını eve gitti. Kapıyı açan yakını, evde Turan Özdemir’in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ve sağlık ekibi arandı. Özdemir’in vücudunda darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı.
Evde de şüpheli bir durum gözlenmedi. Evde yapılan incelemenin ardından Özdemir’in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
2016 yılında anjiyo olan Özdemir’in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilirken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’nun vereceği raporla netlik kazanacağı belirtildi.
"TELEFONLARIMA CEVAP VERMEYİNCE..."
hurriyet.com.tr'nin ulaştığı ünlü sanatçının eşi Müzeyyen Özdemir "Eşim dizi çekimleri için Beykoz'da bir ev kiralamıştı. Ben Bodrum'da yaşıyorum. Dün akşam kendisine ulaşamadım. Ev sahibine ulaşıp bir bakmasını rica ettim. Kendisi içeri girince cenazesiyle karşılaşmış. Ama bana "hastaneye kaldırdık" dedi. Bugün gerçeği öğrendik. Çok üzgünüm" dedi.
Turan Özdemir, 10 Kasım 1952 tarihinde Muğla’nın Yatağan ilçesinde doğmuştur. Annesinin adı Suzan, abisinin adı Esat’tır.
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, ardından İstanbul’a yerleşti. 2001 yılından itibaren kamera karşısına geçerek bir çok sinema filminde görev aldı.
Turan Özdemir, oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşan ve çekimleri de yine Muğla’da gerçekleştirilen “Dondurmam Gaymak” adlı sinema filminin başrol oyuncusu oldu ve bu filmle ünlendi. Pis Yedili dizisinde öğretmen Hasan Paşa karakterini canlandırdı.
Turan Özdemir, reklam filmi ve dizilerde de rol almasının yanında, seslendirme sanatçılığı yapmaktadır. Turan Özdemir, bir sakız markasının reklamlarında da oynadı.
10 Haziran 2006 tarihinde 13. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.
21 Mayıs 2010 günü Muğla'nın Ortakent beldesinde yolun üzerindeki kedinin ezilmesini önlemeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren sanatçı 9 Haziran 2010 gününe kadar yoğun bakımda kaldı.
Turan Özdemir, Müzeyyen hanım ile evli olup Ezgi adında biri kız, 2 çocuk babasıdır.
Filmleri:
2011 - Pis Yedili
2010 - Geniş Aile
2009 - Gölgedeki Renkler
2009 - Babam Büfe
2008 - Üvey Aile
2008 - Mevlana Aşkın Dansı
2008 - Geç Gelen Bahar
2008 - Yağmurdan Sonra
2007 - Adem'in Trenleri
2007 - Mavi Gözlü Dev
2007 - İki Yabancı
2005 - Dondurmam Gaymak
2004 - Kadın İsterse
2004 - Cennet Mahallesi
2003 - Estağfurullah Yokuşu
2002 - Çekirdek Aile
2002 - Aslı ile Kerem
2001 - Tatlı Hayat
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