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    Oyuncu Tolga Pancaroğlu'na 3 gün hapis

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 07:46 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 07:48

    Sunucu Eda Pera Küçük, sevgilisi oyuncu Tolga Pancaroğlu'nun kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Habertürk Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı genç sunucunun şikâyeti üzerine birçok dizide rol alan Pancaroğlu hakkında soruşturma başlatırken, savcılığın talebi üzerine Anadolu 10. Aile Mahkemesi de koruma kararı çıkardı. Pancaroğlu'nun 6 ay süreyle sunucuya ve yakınlarına yaklaşmaması, eşyalarına zarar vermemesi ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi kararı alındı.

    Karardan 3 gün sonra oyuncu, Instagram'da bir video paylaşıp altına yazdığı yorumda Küçük hakkında suçlamalarda bulundu. Bunun üzerine soluğu savcılıkta alan sunucu, koruma kararının ihlal edildiğini belirterek eski sevgilisini şikâyet etti.

    Oyuncu Tolga Pancaroğluna 3 gün hapis30 GÜN HAPİS YATABİLİR

    Koruma kararını ihlal eden Pancaroğlu, 3 günlük zorlama hapis cezasına mahkûm edildi. Oyuncu, 3 günlük cezasının ardından önceki gün Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı. Pancaroğlu kararı yeniden ihlal ederse, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince 15 günden 30 güne kadar hapis cezası uygulanabilecek.

    Oyuncu Tolga Pancaroğluna 3 gün hapis

    Etiketler: Eda Pera Küçük , Tolga Pancaroğlu , İnstagram
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