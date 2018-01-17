Oyuncu Deniz Evin'den 'tehdit' açıklaması!

Sunucu sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan dizi oyuncusu Tolga Pancaroğlu’nun dosyasına, ünlü oyuncu Deniz Evin'in adı da eklenmişti. Önceki gün ise çiftin ortak arkadaşı olan Evin'in, genç sunucuya “Seni şikâyet edecekti ben durdurdum. Ailen var. Sonu cezaevinde bitecek kurtuluşun yok. Ara konuş. Hayatın kararacak benden söylemesi” ifadelerini içeren bir mesaj attığı öne sürüldü. Küçük’ün şikâyeti üzerine Evin hakkında “tehdit” suçundan başlatılan soruşturma Pancaroğlu dosyasıyla birleştirilmiş, Evin ise ifadesinde mesajları çiftin barışması için attığını söylemişti.

Konuyla ilgili bugün detaylı bir basın açıklaması yapan Evin, tehdit iddialarını reddetti ve atılan mesajların ekran görüntüsünü paylaştı.

İşte, o açıklama:

"Saygı değer basın mensupları;

Öncelikle kadına ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim. Bu konu ile ilgili çıkan şiddet haberleri gerçeği yansıtmış olsaydı kardeşim kadar sevdiğim Tolga Pancaroğlu’nun değil Eda Hanım’ın yanında olurdum.

2 gündür basında yer alan haberler beni ve ailemi fazlasıyla yıpratmıştır. ‘25 Mayıs 2017’ tarihinde tamamen iyi niyetimle ve uzlaştırmacı tavrımla attığım mesaj, tehdit mesajı olarak bazı basın kuruluşlarında yer almıştır. Sosyal medyada da başlayan bu karalama kampanyasından dolayı sizlere bu açıklamayı yapmak durumda kaldım.

Ben bu mesajı attığımda ortada ne bir dava, ne bir soruşturma nede tarafların birbirine karşı bir şikayeti vardı. Hatta bu mesajdan bir süre önce ‘Eda Pera Küçük’ün ricası üzerine iki kişiyi bir araya getirip barıştırdım. Yani ikisini de tanıyor ve ilişkilerine zaman zaman şahit oluyordum. Bu şahit olduğum süre içinde ne Eda hanım’dan ne de Tolga Bey’den şiddet, darp veya bir kavga olayı duymadım. Ayrıldıklarını öğrendikten bir süre sonra ‘Tolga Pancaroğlu’ evine girildiğini elektironik aletlerinin kesildiğinin kablolarının kesildiğini, diplomasının çalındığını fark ederek güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, Eda Pera Küçük’ün evine izinsiz girdiğini tespit etmiş ve Avukatı ‘Selçuk Tanrıverdi’ aracılığı ile ‘Bakırköy Adliyesine’ şikayette bulunacağını söylemişti.

Bende ikisini de tanıyor olmanın verdiği yükümlülükle bir geçmişlerinin olduğunu işin mahkeme yolu ile daha tatsız bir hal olacağını söyleyerek Tolga’yı şikayetinden vaz geçirdim. İki yetişkin insan gibi karşılıklı konuşmaları gerektiğini belirttim. Birbirlerinin engelledikleri için ve Tolga Pancaroğlu’nun ricası üzerine tamamen iyi niyetimle görmüş olduğunuz bu mesajı attım. Buradaki amacım bu tatsız olayın sulh yolu ile hallolmasıydı. Olay savcılığa intikal edip ben Tolga’nın şahidi olunca diğer bir şahidine yaptığı gibi beni de bu mesajı takriben 2 veya 3 ay sonra savcılığa şikayet etti. Kesinlikle kendisini tehdit etmedim.

Mesajın orijinal halini size yolluyorum ve herkesin vicdanına bırakıyorum…

Saygılarımla

DENİZ EVİN "