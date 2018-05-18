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Oyuncaklarla tablet oyunu | Çocuklarla Bir Ömür

18.05.2018 - 16:10 | Son Güncelleme:

Kinder Joy yumurtalarının içinden çıkan Angry Birds (Kızgın Kuşlar) oyuncaklarıyla tablet üzerinden oyun oynama deneyimi ilk kez Magic Kinder uygulamasında. Ömür Kurt, yeğeni Günce ile birlikte ilk kez oyunu deneyimledi.

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