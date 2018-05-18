Oyuncaklarla tablet oyunu | Çocuklarla Bir Ömür

Kinder Joy yumurtalarının içinden çıkan Angry Birds (Kızgın Kuşlar) oyuncaklarıyla tablet üzerinden oyun oynama deneyimi ilk kez Magic Kinder uygulamasında. Ömür Kurt, yeğeni Günce ile birlikte ilk kez oyunu deneyimledi.
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