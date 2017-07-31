Oyuncakçıda kaçak sigara

HER gün 10 binlerce kişinin uğradığı İstanbul’un en önemli ve en eski ticaret merkezlerinden biri olan Eminönü Tahtakale’deyiz. Cumartesi günü öğle

saatlerinde gittiğimiz Tahtakale’de genellikle toptan satış mağazalarının yer aldığı bir hanın üçüncü katına çıkıyoruz. Bu katta hanın diğer yerlerine göre biraz daha kalabalık var. Sürekli kapalı kapılar ardına giriş çıkış yapılıyor. Gelenler ellerinde büyük siyah poşetlerle hızlıca dışarı çıkıyor.

İÇERİDE SIRA VAR

Biz de en çok hareketin olduğu mağaza olan oyuncak satışı gerçekleştirilen yere giriyoruz. İçerisi bir hayli kalabalık. Koltuklarda oturan insanlar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Sıraya dahil oluyoruz. Sırası gelen büyük masada oturan kişinin yanına gidiyor. Siparişi veriyor. Sürekli alışveriş yapanlar mağaza çalışanları geldikçe yan taraftaki depoya giderek, verdiği siparişi alıyor. Ödemeyi yaptıktan sonra handan ayrılıyor. Yaklaşık 10 dakikalık bekleme süresinin ardından sıra bize geliyor. Büyük masada oturan kişiye ‘sigara’ almaya geldiğimizi söylüyoruz. Hangisinden istediğimizi soruyor. İstediğimiz sigarayı söyleyince “Depoya bakmam lazım. Varsa getiririm” cevabını veriyor.

TOPLU ALIMDA FİYAT DÜŞER

Piyasada 10 liradan satılan sigaranın kendilerinden ne kadar olduğunu soruyoruz. “Tek karton alacaksan 7 lira” diyor. Deneme amaçlı geldiğimiz söyleyince, sigaralarının orijinal olduğunu, Türkiye’dekilerden farkının ise sadece ‘kaçak’ olduğunu anlatıyor. Bir karton sigara almak üzere anlaşıyoruz. Daha fazla almamız halinde fiyatların 5.5-6 liraya kadar düşebileceğini söylüyor. ‘İstediğimiz anda, istediğimiz miktarda sigara alabilir miyiz?’ diye sorduğumuzda ise, “Eğer yüklü alım yapacaksanız birkaç gün öncesinden bilgi vermeniz gerekiyor. Ona göre hazırlık yaparız. Genelde yüklü alım yapan müşterilerimizle sıkıtı yaşamıyoruz. Ancak bazı durumlarda siparişlerde gecikme yaşanabiliyor” diye konuşuyor.

Herhangi bir kontrol yok

YAKLAŞIK 40 dakika han ve çevresinde durmaya devam ediyoruz. Hanın önü sürekli kalabalık. İçeri biri giriyor, biri çıkıyor. Büyük poşetlerle handan çıkış yapanlar ya yürüyerek devam ediyor ya da hanın önüne gelen araçlara binip uzaklaşıyor. Hanın içinde başka ofislerde bulunuyor. Ancak bu mağazaların çoğunun camları filmle kaplanmış durumada. Mağazaların çoğunun içi görünmüyor. Elimizde siyah poşetle bölgede beklediğimiz süre içinde herhangi bir kontrol ile karşılaşmıyoruz.

Yüzde 1’lik düşüş 233 milyon TL

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de geçtiğimiz günlerde kaçak sigara ile ilgili bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: “2014’te Türkiye’de kaçak sigara tüketiminin toplam tüketimdeki payı yaklaşık yüzde 21 iken 2016’da yaklaşık yüzde 7.5’e kadar geriledi. Kaçak sigara tüketiminde gerçekleştirilen her yüzde 1’lik düşüşle yaklaşık 233 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçiliyor.” 1 Ocak 2015-30 Haziran 2017 tarihleri arasında Türkiye’ye yasa dışı yollarla sokulan ve ele geçirilen ürünlerin tür ve miktarlarına ilişkin de verileri paylaşan Tüfenkci, “Tütün, tütün mamulleri ve içki de 2015 yılında 102 milyon 470 bin 171 TL, 2016 yılında 113 milyon 55 bin 453 TL, 2017’de ise 88 milyon 65 bin 659 TL’lik ürün ele geçirildi. Toplamda 303 milyon 591 bin 283 TL’ye ulaşıldı” dedi.

Vergi kaybı 3.5 milyar TL

KAÇAK sigara nedeniyle devletin vergi kaybının 3.5 milyar TL olduğu ifade ediliyor. Türkiye’de, tütün pazarının 105 milyar dalının (tane sigara) yasal, 13 milyar dalının ise kaçak sigara olduğu belirtiliyor. Yasadışı olarak yapılan tütün satışlarından dolayı ise devletin vergi kaybının 5 milyar lira olduğu tahmin ediliyor.